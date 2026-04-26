Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ hộ kinh doanh Mỹ Phụng

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng (SN 1982) và Phạm Tuấn Thanh (SN 1982, chồng Phụng) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM và triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an TPHCM về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện nhiều sai phạm tại hộ kinh doanh của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng.

Giữa tháng 4-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng.

Vợ chồng bà Phụng đã tiêu thụ 2800 tấn mì tươi

Clip công nhân sản xuất mì tươi

Lực lượng công an thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng bị can Phụng trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay.

Quá trình sản xuất, họ sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi.

Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước khi bị phát hiện, hơn 2.800 tấn mì tươi đã ra thị trường.