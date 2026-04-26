Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ hộ kinh doanh Mỹ Phụng

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng (SN 1982) và Phạm Tuấn Thanh (SN 1982, chồng Phụng) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM và triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an TPHCM về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phát hiện nhiều sai phạm tại hộ kinh doanh của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng.
Giữa tháng 4-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều Tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng.
Clip công nhân sản xuất mì tươi
Lực lượng công an thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng bị can Phụng trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay.
Quá trình sản xuất, họ sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi.
Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Trước khi bị phát hiện, hơn 2.800 tấn mì tươi đã ra thị trường.
Đây là vụ án về sản xuất mì tươi có chứa chất cấm được triệt phá, tiếp nối vụ mì tươi có chứa chất cấm do Vương Lưỡng Toàn và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại phường Phú Thạnh, TPHCM được phát hiện vào dịp tết Nguyên Đán 2026.
Các chuyên án này thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của lực lượng Công an TPHCM trong đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.
Bình luận (0)