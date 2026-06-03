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Công an TPHCM cảnh báo phụ huynh thích khoe giấy khen lên mạng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo việc phụ huynh đưa giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội sẽ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao

Ngày 3-6, Công an TPHCM đã phát thông báo khuyến cáo phụ huynh thận trọng khi đăng tải giấy khen của con lên mạng xã hội vì có thể trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Theo Công an TPHCM, mỗi dịp tổng kết năm học, hình ảnh giấy khen, bảng điểm cùng những lời chia sẻ tự hào về thành tích học tập của con em thường được nhiều phụ huynh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. 

Công an TPHCM cảnh báo phụ huynh thích khoe giấy khen lên mạng - Ảnh 1.

Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh cẩn thận khi đưa giấy khen lên mạng. Ảnh: PHẠM DŨNG

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM thì hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Bởi vì, trên giấy khen, bảng điểm thường xuất hiện nhiều dữ liệu cá nhân quan trọng của trẻ như họ tên, ngày tháng năm sinh, tên trường, lớp học và một số thông tin liên quan khác. Khi những thông tin này được công khai trên không gian mạng, các đối tượng xấu có thể dễ dàng thu thập, tổng hợp và khai thác cho những mục đích trái pháp luật.

Từ các dữ liệu có được, tội phạm mạng có thể thực hiện nhiều hành vi như giả mạo người quen, giáo viên hoặc cơ quan chức năng để tiếp cận trẻ em và phụ huynh. 

Các đối tượng sẽ thực hiện một loạt hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tạo lập tài khoản giả mạo; thậm chí sử dụng hình ảnh của trẻ để ghép ảnh, xâm phạm đời tư hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Công an TPHCM cho biết việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng không chỉ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của trẻ mà còn có thể tác động trực tiếp đến sự an toàn của cả gia đình. 

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, chỉ một vài dữ liệu cá nhân bị lộ cũng có thể trở thành “mắt xích” để các đối tượng xấu xây dựng kịch bản lừa đảo có chủ đích.

Trước thực trạng trên, Công an TPHCM khuyến cáo phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải giấy khen hoặc hình ảnh của con em lên mạng xã hội. 

Trường hợp muốn chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè, phụ huynh nên che hoặc làm mờ các thông tin cá nhân quan trọng như họ tên đầy đủ, ngày sinh, tên trường, lớp học và các dữ liệu nhận dạng khác. 

Đồng thời, cần thiết lập chế độ riêng tư cho tài khoản mạng xã hội, hạn chế chia sẻ công khai và thường xuyên nhắc nhở trẻ em về kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số.

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là biện pháp quan trọng góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

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