Công an TPHCM tìm chủ sở hữu xe máy Angox

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 25-4-2025 tại trước số 39 Đường số 7, khu dân cư Bình Đăng, phường 6, quận 8 cũ, nay là phường Bình Đông (TPHCM). Vụ án do Nguyễn Thị Mộng Trang (SN 1983) thực hiện.

Trong vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ 1 xe máy hiệu Angox, biển số: 61S3-8815, số khung: RNDWCH1ND61F03017, số máy: VD62S152FMA-A6 00003017 do Hoàng Thái Bình, HKTT: 44G/73 Bình Đường 4, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, đứng tên chủ sở hữu.

Kết quả xác minh được biết ông Bình đã bán chiếc xe nêu trên vào năm 2010 cho ông Dương Hữu Công, HKTT: Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuy nhiên ông Bình không biết hiện tại ông Công đang ở đâu.

Để phục vụ công tác xử lý vật chứng trong vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo tìm chủ sở hữu xe máy hiệu ANGOX, biển số: 61S3-8815, số khung: RNDWCH1ND61F03017, số máy: VD62S152FMA-A6 00003017.