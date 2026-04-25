Công an TPHCM chỉ cách nhận diện video deepfake, người dân cần biết

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã chỉ ra nhiều dấu hiệu nhận biết chiêu lừa đảo của tội phạm công nghệ cao dưới dạng video deepfake

Công an TPHCM cảnh báo, cùng với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, các đối tượng tội phạm đang lợi dụng công nghệ deepfake để tạo ra video giả mạo khuôn mặt, giọng nói với mức độ tinh vi cao. 

Những hình ảnh, âm thanh này có thể khiến nạn nhân tin rằng đang trò chuyện với người thân, bạn bè hoặc cơ quan chức năng, từ đó sập bẫy lừa đảo chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo khuyến cáo, người dân cần dành vài giây kiểm tra trước khi tin vào các cuộc gọi video bất thường. 

Công an TPHCM chỉ cách nhận diện video deepfake, người dân cần biết - Ảnh 1.

Công an TPHCM nếu một số cách nhận diện video deepfake

Một số dấu hiệu nhận biết deepfake gồm: ánh mắt nhân vật ít chớp, thiếu tự nhiên; khẩu hình miệng không khớp với lời nói; da mặt mịn bất thường hoặc lệch tông so với cổ và tóc; ánh sáng, bóng đổ trên khuôn mặt không phù hợp với bối cảnh; giọng nói đơn điệu, thiếu cảm xúc, có dấu hiệu “máy móc”.

Khi phát hiện nghi vấn, người dân cần xử lý ngay bằng các biện pháp an toàn. Trước hết, phải kết thúc cuộc gọi lập tức, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào, đặc biệt là chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. 

Đồng thời, cần chủ động xác minh lại bằng cách đặt các câu hỏi riêng tư mà chỉ người quen thực sự mới biết, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại quen thuộc. 

Cơ quan chức năng lưu ý không nên gọi lại qua các ứng dụng như Zalo, Facebook do có thể tiếp tục bị dẫn dắt.

Công an TPHCM nhấn mạnh, nếu xuất hiện từ hai dấu hiệu nghi vấn trở lên, người dân nên dừng mọi giao dịch, đồng thời nhanh chóng thông báo cho người thân hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc nâng cao cảnh giác và thói quen kiểm chứng thông tin là yếu tố quan trọng giúp mỗi người tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo mới.

