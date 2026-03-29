Công an TPHCM đang tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM đang tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM

Ngày 29-3, Công an TPHCM cho biết Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc hai người đánh nhau xảy ra trên đường Trường Chinh, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xô xát ngay giữa làn đường đông đúc phương tiện qua lại. 

Bên cạnh họ là hai xe máy dựng giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Công an TPHCM đang xác minh clip hai người đánh nhau

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào chiều 28-3 tại khu vực giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). 

Theo nội dung clip, hai người đàn ông điều khiển xe máy đã dừng xe giữa đường sau khi xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, rồi lao vào ẩu đả.

Một người liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt đối phương khiến người này choáng váng, ngã xuống mặt đường. 

Vụ việc diễn ra trong thời điểm lưu lượng phương tiện đông, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, xảy ra ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã nhanh chóng can ngăn, tránh để xung đột leo thang. 

Sau đó, hai người liên quan tự lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh danh tính các bên và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà, Công an TPHCM bắt 3 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt 3 người sau khi bất ngờ kiểm tra một căn nhà và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa phát thông báo cảnh báo về đảm đảo an ninh, an toàn hàng không; khuyến cáo người dân một số hành vi cần lưu ý.

(NLĐO) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lập chuyên án truy tìm những kẻ lừa đảo số tiền lớn.

đánh nhau Công an TPHCM Tân Sơn Nhì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo