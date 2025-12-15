Công an TPHCM đến nhà trọ, khách sạn tuyên truyền Nghị định mới

CLIP: Công an TPHCM tuyên truyền Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Chiều 15-12, Công an phường Thủ Đức, TPHCM đến nhiều nhà trọ, khách sạn trên địa bàn để tuyên truyền Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Công an phường Thủ Đức tuyên truyền tại khách sạn Ngôi Sao 39.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ hôm nay 15-12. Trong đó, điều 10 Nghị định 282 quy định xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Tại nhà trọ của bà Trần Ngọc Dung, 62 tuổi, ở đường Hữu Nghị, Đại úy Phạm Trung Trực, Công an phường Thủ Đức đã tuyên truyền, nhắc nhở bà Dung khi có người đến thuê trọ như công nhân, sinh viên,… thì nhanh chóng đến trụ sở Công an phường để khai báo lưu trú.

Đại úy Trực cho biết điều này là để ngăn chặn, phát hiện tội phạm ẩn nấp ở nhà trọ. Ngoài ra, nếu người thuê trọ ở quá 30 ngày bắt buộc bà Dung phải đăng ký tạm trú cho những người này trước thời gian này.

Với người không khai báo lưu trú và đăng ký tạm trú theo thời hạn quy định mà cán bộ công an kiểm tra phát hiện sẽ bị phạt tiền 750.000 đồng, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 10 nghị định 282/2025.

Bà Nguyễn Thị Yên Hà, Phó quản lý khách sạn Ngôi sao 39.

Khi được tuyên tuyền, bà Dung cho hay đã nắm rõ Nghị định mới và sẽ thực hiện theo quy định.

Tương tự, tại khách sạn Ngôi Sao 39 trên đường Nguyễn Văn Bá, Đại úy Phạm Trung Trực cũng tuyên truyền với bà Nguyễn Thị Yên Hà, Phó quản lý khách sạn về các quy định mới của Nghị định.

Bà Trần Ngọc Dung, chủ nhà trọ ở đường Hữu Nghị, phường Thủ Đức.

Bà Yên Hà cho hay sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Khách đến lưu trú, thuê phòng sẽ lấy thông tin và đăng ký lưu trú ngay, để đảm bảo đúng quy định và góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho địa phương.

Điều 10, Nghị định 282/2025/NĐ-CP: Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú 2. Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người lưu trú. 3. Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: b) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người lưu trú. 4. Phạt tiền từ 8-12 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: d) Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên.



