Tuyên tuyền theo phong cách mới, sinh viên hào hứng chấp hành giao thông

Ngày 27-11, chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với chủ đề thiết thực "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên TP HCM và giới chuyên gia.

Chương trình do Báo Công Lý, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban ATGT TP HCM và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng phối hợp tổ chức.

Video: Dù chỉ lưu thông với tốc độ tối đa 25km/h nhưng xe đạp điện vẫn có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

Phát biểu tại chương trình, bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, cho biết khi pháp luật được truyền tải bằng những phương pháp trực quan, gần gũi và gắn liền với tình huống đời thực thì sự tiếp nhận của xã hội sẽ vô cùng sâu rộng.

Sự kiện lần này là tiếp nối chuỗi chương trình phối hợp giữa Báo Công lý và Ủy ban ATGT Quốc gia trong đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật về ATGT. Hoạt động diễn ra ngay sau khi 4 cuộc thi trực tuyến về ATGT vừa khép lại.

Các cuộc thi trực tuyến đã thu hút hơn 250.000 lượt dự thi. Riêng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về việc không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" gây ấn tượng mạnh khi có tới hơn 91.000 lượt tham gia.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM tự tin trả lời câu hỏi tình huống tại chương trình.

Việc kết hợp giữa tình huống mô phỏng và phân tích pháp lý giúp người xem có cái nhìn toàn diện từ hành vi ban đầu đến phán quyết của tòa án, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với ATGT.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu phân tích nguyên nhân, tâm lý và động cơ dẫn đến các hành vi vi phạm giao thông

Đồng hành cùng chương trình lần này gồm có Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm, phân tích nguyên nhân, tâm lý và động cơ dẫn đến các hành vi vi phạm; Thẩm phán Trương Như Thủy, Phó Chánh án TAND khu vực 6 TP HCM, phụ trách phân tích cấu thành vi phạm và trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật; Trung tá Đinh Minh Vương, Đội Sát hạch - Cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM, phụ trách cung cấp góc nhìn thực tiễn về điều kiện điều khiển phương tiện và các lỗi vi phạm thường gặp.

Em Minh Nhật, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM cho biết đã hiểu hơn về những hậu quả đáng tiếc nếu bản thân chủ quan, không chấp hành đúng pháp luật.

"Em đặc biệt ấn tượng với video clip "Phiên tòa giả định" tái hiện toàn bộ quá trình xét xử một vụ án giao thông điển hình liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Sau ngày hôm nay, em sẽ nói gia đình không giao xe cho em trai khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe" - Nhật cho biết.

Bộ tài liệu "Mô hình phiên tòa giả định" có gì? Bộ tài liệu "Mô hình phiên tòa giả định" được xây dựng dựa vào các bản án đã có hiệu lực pháp luật và các tình huống vi phạm điển hình mà người dân thường gặp trong đời sống. Nội dung tài liệu tập trung vào những hành vi nguy hiểm, dễ phát sinh tai nạn như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và các hành vi cấu thành tội phạm hình sự theo quy định pháp luật… Việc hệ thống hóa những tình huống này giúp người dân, đặc biệt là học sinh - sinh viên, dễ dàng hình dung hậu quả pháp lý của từng hành vi, đồng thời tạo nền tảng để các cơ quan, đơn vị ứng dụng mô hình "Phiên tòa giả định" trong tuyên truyền pháp luật.



