Công an TPHCM đột kích khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài nghi lập “trung tâm” lừa đảo

Ngày 21-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện hàng chục người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc có dấu hiệu phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an phát hiện 85 người Trung Quốc trong khách sạn ở phường Thuận Giao. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đã tăng cường rà soát tại các khu vực có đông người nước ngoài cư trú.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để ở và tập kết nhiều thiết bị điện tử. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu xác định, nhóm trên do cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng khai thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.

H.G. khai từng làm quản lý "ký túc xá" cho một công ty tại Campuchia trước khi được giao sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ăn ở và lắp đặt thiết bị.

Nhiều thiết bị điện tử bị thu giữ trong khách sạn nghi phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 5, hai vợ chồng này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đón các đối tượng khác đến tập kết tại TPHCM. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị phát hiện.

Cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc được vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam.

Lực lượng công an kiểm tra khách sạn nơi phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), nhập cảnh bằng nhiều đường khác nhau. Một số đi bằng thuyền nhỏ, đường bộ qua khu vực biên giới; số khác được đưa từ Campuchia sang Việt Nam bằng xe máy qua các đường mòn, lối mở.

Nhiều người khai sau khi nhập cảnh đã bị thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn để lưu trú.

Cũng trong thời gian này, qua công tác quản lý lưu trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM còn phát hiện nhóm 30 người quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở khu vực Chợ Lớn.

Nhóm này khai từng sinh sống tại Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số đến từ Malaysia. Họ được 5 người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang TPHCM. Qua làm việc, 5 người này thừa nhận từng tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Ngoài ra, ngày 20-5, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc cư trú cùng nhiều thiết bị điện tử kết nối mạng, nghi liên quan hoạt động tội phạm công nghệ cao.