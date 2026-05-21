Công an TPHCM đột kích khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài nghi lập “trung tâm” lừa đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM đột kích khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài nghi lập “trung tâm” lừa đảo

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an TPHCM kiểm tra khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài cùng hàng trăm thiết bị điện tử nghi phục vụ lừa đảo công nghệ cao

Ngày 21-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện hàng chục người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc có dấu hiệu phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM phát hiện 85 người nước ngòai nghi lừa đảo công nghệ cao - Ảnh 1.

Công an phát hiện 85 người Trung Quốc trong khách sạn ở phường Thuận Giao. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đã tăng cường rà soát tại các khu vực có đông người nước ngoài cư trú.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để ở và tập kết nhiều thiết bị điện tử. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an TPHCM phát hiện 85 người nước ngòai nghi lừa đảo công nghệ cao - Ảnh 2.

Các đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu xác định, nhóm trên do cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng khai thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.

H.G. khai từng làm quản lý "ký túc xá" cho một công ty tại Campuchia trước khi được giao sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ăn ở và lắp đặt thiết bị.

Công an TPHCM phát hiện 85 người nước ngòai nghi lừa đảo công nghệ cao - Ảnh 3.

Nhiều thiết bị điện tử bị thu giữ trong khách sạn nghi phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 5, hai vợ chồng này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đón các đối tượng khác đến tập kết tại TPHCM. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị phát hiện.

Cơ quan chức năng thống kê nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc được vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam.

Công an TPHCM phát hiện 85 người nước ngòai nghi lừa đảo công nghệ cao - Ảnh 4.

Lực lượng công an kiểm tra khách sạn nơi phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), nhập cảnh bằng nhiều đường khác nhau. Một số đi bằng thuyền nhỏ, đường bộ qua khu vực biên giới; số khác được đưa từ Campuchia sang Việt Nam bằng xe máy qua các đường mòn, lối mở.

Nhiều người khai sau khi nhập cảnh đã bị thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn để lưu trú.

Cũng trong thời gian này, qua công tác quản lý lưu trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM còn phát hiện nhóm 30 người quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở khu vực Chợ Lớn.

Nhóm này khai từng sinh sống tại Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số đến từ Malaysia. Họ được 5 người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang TPHCM. Qua làm việc, 5 người này thừa nhận từng tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Ngoài ra, ngày 20-5, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc cư trú cùng nhiều thiết bị điện tử kết nối mạng, nghi liên quan hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Tin liên quan

CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật

CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật

(NLĐO) - Ca sĩ Long Nhật thừa nhận đưa tiền cho "mấy đứa nhỏ" mua ma tuý rồi cùng nhau sử dụng

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 3 địa điểm, khởi tố một chủ hộ kinh doanh

(NLĐO) - Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm tại 3 tuyến đường và khởi tố một chủ hộ kinh doanh

Công an TPHCM vạch trần mánh khóe của "tập đoàn" buôn lậu vàng 9999

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa bắt 2 người trong đường dây buôn lậu vàng 9999, vạch trần mánh khóe cực tinh vi nhằm xoá dấu vết

vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh công nghệ cao người nước ngoài an ninh trật tự thiết bị điện tử trấn áp tội phạm lừa đảo công nghệ cao nhập cảnh trái phép SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo