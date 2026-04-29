Pháp luật

Công an TPHCM bắt nhanh thanh niên gây án ở tiệm vàng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên đã nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

 Ngày 29-4, Công an xã Phú Hòa Đông cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn. 

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã bị bắt.

Lợi dụng sơ hở để gây án

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 28-4 tại tiệm vàng P.H trên tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông, TPHCM.

Thời điểm này, một nam thanh niên mặc áo của hãng xe ôm công nghệ đi vào tiệm, giả vờ hỏi mua trang sức. Sau khi yêu cầu nhân viên đưa nhiều mẫu vàng ra xem, đối tượng lợi dụng lúc sơ hở bất ngờ lấy tài sản rồi nhanh chóng bỏ chạy.

CLIP thanh niên cướp tiệm vàng

Phát hiện sự việc, nhân viên tiệm vàng lập tức tri hô và truy đuổi. Bị bám theo quyết liệt, nam thanh niên bỏ lại xe máy tại hiện trường, chạy bộ nhằm tẩu thoát.

Tuy nhiên, với sự phối hợp nhanh chóng giữa lực lượng công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ, khu vực xung quanh được phong tỏa, đồng thời dữ liệu từ hệ thống camera an ninh được trích xuất để phục vụ truy xét.

Các cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường

Chỉ trong thời gian ngắn, nghi phạm đã bị bắt giữ. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đưa người này quay lại hiện trường để thực nghiệm, phục vụ công tác điều tra. 

Khuyến cáo từ Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, các tiệm vàng nên bố trí nhân viên quan sát chặt chẽ khách ra vào, hạn chế để một người tiếp cận quá nhiều tài sản có giá trị cùng lúc.

Hệ thống camera an ninh cần được lắp đặt đầy đủ, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét và có khả năng lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác truy xuất khi cần thiết. 

Đồng thời, các cơ sở nên trang bị thêm thiết bị báo động, kết nối trực tiếp với lực lượng công an địa phương để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, việc thiết kế quầy trưng bày hợp lý, sử dụng tủ kính có khóa an toàn, phân chia khu vực giao dịch rõ ràng cũng góp phần hạn chế rủi ro. Nhân viên cần được tập huấn kỹ năng nhận diện các dấu hiệu nghi vấn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Theo Công an TPHCM, khi phát hiện hành vi bất thường hoặc đối tượng nghi vấn, các tiệm vàng cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

cướp tiệm vàng tiệm vàng Công an TPHCM
