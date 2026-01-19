HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM cho biết những kẻ "bắt cóc online" nhắm vào học sinh sinh viên, đặc biệt có những em có thành tích học tập tốt

Ngày 19-1, Công an TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông tổ chức buổi tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm "bắt cóc online", phòng chống ma tuý học đường.

Tham dự có Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đại diện các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM; đại diện Đại học Quốc Gia TPHCM cùng đại diện nhiều trường đại học, trung học trên địa bàn TPHCM.

Bắt cóc online ngày càng tăng

Theo Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là thủ đoạn “bắt cóc online”, có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng tinh vi, tập trung chủ yếu vào đối tượng học sinh, sinh viên. 

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi - Ảnh 1.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Tính từ tháng 4-2025 đến tháng 12-2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận 77 vụ việc liên quan. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đã có 16 vụ mới phát sinh, cho thấy nguy cơ tái diễn ở mức đáng báo động.

Đáng chú ý, đa số nạn nhân là học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, từng được tiếp cận thông tin cảnh báo nhưng vẫn bị thao túng tâm lý khi các đối tượng giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên, lợi dụng nỗi sợ liên quan đến pháp luật và danh dự gia đình để điều khiển hành vi. 

Thủ đoạn phổ biến là yêu cầu nạn nhân tách khỏi gia đình, đến nơi vắng, cấm liên lạc với người thân và buộc gia đình chuyển tiền chuộc qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng lừa đảo thường hoạt động từ nước ngoài như Campuchia, Philippines, Malaysia…, liên tục thay đổi kịch bản, thậm chí đe dọa bằng chính nghề nghiệp, uy tín của cha mẹ nạn nhân. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp còn bị xúi giục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản của người thân để chuyển tiền cho kẻ gian.

Song song đó, tình trạng tội phạm ma túy trong giới trẻ cũng diễn biến phức tạp. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã khởi tố hơn 4.200 vụ án với khoảng 12.000 bị can, độ tuổi phạm tội ngày càng trẻ hóa. Ma túy được ngụy trang tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để mua bán công khai, lôi kéo học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ tham gia vận chuyển trái phép.

Nâng cao công tác tuyên truyền

Trước tình hình trên, Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập trung vào nhận diện và phòng ngừa “bắt cóc online”, lừa đảo công nghệ cao và ma túy học đường.

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi - Ảnh 2.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thông tin tình hình "bắt cóc online"

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tại trường học, ký túc xá, trên nhiều kênh thông tin, chia sẻ tình huống thực tế, kịch bản lừa đảo mới, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng xử lý khi gặp sự cố. 

Riêng năm 2025, đã có 120 lượt tuyên truyền, thu hút khoảng 60.000 lượt người tham gia; đồng thời mời KOLs, người có ảnh hưởng đồng hành nhằm tăng sức lan tỏa.

Về phía các cơ sở đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM và các đơn vị thành viên đã chủ động phối hợp với công an, xây dựng chương trình giáo dục pháp luật định kỳ, lồng ghép các nội dung về Luật Hình sự, Luật An ninh mạng, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và kỹ năng sống; đồng thời đa dạng hóa hình thức truyền thông để phù hợp với tâm lý sinh viên.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Học sinh, sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo yêu cầu của người lạ trên mạng; không chuyển tiền để “chứng minh” cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chưa từng gặp mặt trực tiếp. Cần ghi nhớ: Cơ quan công an không bao giờ gửi giấy mời, lệnh bắt qua mạng xã hội, Facebook, Zalo…

Khi có dấu hiệu bị đe dọa, thao túng tâm lý hoặc nghi ngờ lừa đảo, cần bình tĩnh, ngắt liên lạc và thông báo ngay cho gia đình, công an nơi gần nhất.

Phụ huynh cần thường xuyên giữ liên lạc, quan tâm tâm lý con em, tạo điều kiện để các em chia sẻ khi gặp vấn đề bất thường. Nhà trường cần duy trì công tác tuyên truyền thường xuyên, cập nhật kịp thời thủ đoạn mới, chú trọng giáo dục kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ trên không gian mạng.


