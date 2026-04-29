Bạn đọc

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát thông báo liên quan đến những thay đổi trong quy định kiểm soát an ninh hàng không theo quy định mới

Ngày 29-4, Công an TPHCM phát đi thông báo quan trọng liên quan đến những thay đổi trong quy định kiểm soát an ninh hàng không theo Thông tư 14/2026/TT-BCA. 

Các điều chỉnh mới được đánh giá là nhằm tăng cường an ninh, đồng thời tối ưu hóa quy trình làm thủ tục cho hành khách tại các cảng hàng không trên cả nước.

Không sử dụng giấy phép lái xe

Theo đó, một trong những điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc không còn chấp nhận giấy phép lái xe như một loại giấy tờ thay thế khi làm thủ tục bay nội địa. 

Trước đây, nhiều hành khách có thể sử dụng giấy phép lái xe để xác minh nhân thân, tuy nhiên, từ năm 2026, quy định này chính thức bị bãi bỏ. 

Hành khách bay nội địa cần lưu ý quy định mới. Ảnh: PHẠM DŨNG

Hành khách bay nội địa cần lưu ý quy định mới. Ảnh: PHẠM DŨNG

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi di chuyển bằng đường hàng không cần mang theo thẻ căn cước công dân bản gốc hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, nhằm tránh phát sinh rắc rối không đáng có tại khu vực kiểm tra an ninh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Đây được xem là giải pháp hiện đại, góp phần đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian làm việc tại sân bay. 

Theo quy định, tài khoản VNeID mức độ 2 có giá trị pháp lý tương đương căn cước công dân vật lý, cho phép hành khách thực hiện các bước xác thực nhanh chóng thông qua mã QR tại ki-ốt tự động và cổng kiểm soát an ninh. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực cho hệ thống kiểm tra truyền thống, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Khách nước ngoài lưu ý gì?

Đối với hành khách là người nước ngoài, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn. Cụ thể, hành khách bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị, có dấu kiểm chứng nhập cảnh gần nhất, hoặc giấy tờ đi lại quốc tế tương đương.

Đồng thời, cần kèm theo các giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp tại Việt Nam như thị thực (visa), thẻ tạm trú (TRC), thẻ thường trú hoặc thẻ đi lại doanh nhân APEC. 

Theo Công an TPHCM, trong thực tế, việc chỉ xuất trình thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú mà không có hộ chiếu đi kèm có thể gây khó khăn trong quá trình kiểm tra. Vì vậy, hành khách nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để đảm bảo quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, nếu người nước ngoài đã đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại Việt Nam, có thể sử dụng ứng dụng này thay thế cho một số giấy tờ vật lý, góp phần đơn giản hóa quy trình kiểm tra an ninh.

Siết chặt kiểm tra hành lý

Một điểm mới khác là việc siết chặt kiểm tra đối với hành lý ký gửi. Theo quy định, hành khách có hành lý ký gửi bắt buộc phải trực tiếp có mặt tại quầy làm thủ tục để đối chiếu thông tin. 

Trong một số trường hợp, lực lượng an ninh có thể tiến hành phỏng vấn nhanh liên quan đến nội dung hành lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Công an TPHCM đề nghị hành khách hợp tác, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ khi được yêu cầu.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý chuẩn bị giấy tờ hợp lệ. Cụ thể, cần mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc bản trích lục). Ngoài ra, để thuận tiện hơn, cha mẹ có thể tích hợp thông tin của trẻ vào tài khoản VNeID mức độ 2 của mình, từ đó sử dụng mã QR để xác thực nhanh tại sân bay.

Công an TPHCM nhấn mạnh việc nắm rõ và tuân thủ các quy định mới không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, tránh phiền hà mà còn góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho mỗi chuyến bay.

Trong bối cảnh lưu lượng hành khách ngày càng tăng, sự chủ động của người dân trong việc cập nhật quy định sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường hàng không văn minh, hiện đại và an toàn.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tham gia câu lạc bộ tại Công an TPHCM

(NLĐO) - Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, trong đó Ngô Kiến Huy giữ vai trò phó chủ nhiệm

