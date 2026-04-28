Cảnh sát Kinh tế TPHCM liên tiếp lập chiến công, nhiều gian thương khiếp sợ

Với quan điểm xử lý là khách quan, toàn diện, kiên quyết đến cùng, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và củng cố niềm tin của người dân; lực lượng cảnh sát kinh tế đã khiến nhiều gian thương khiếp sợ.

Những chuyên án tạo dấu ấn

Lực lượng trinh sát kinh tế đang ngày đêm bám sát địa bàn, liên tục triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, thuốc giả và thực phẩm chức năng giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, các trinh sát lần theo dấu vết từ khâu nhập nguyên liệu đến phân phối ra thị trường, kịp thời ngăn chặn hàng hóa nguy hại đến tay người tiêu dùng.

Mỗi chuyên án được bóc gỡ không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn răn đe mạnh mẽ các đối tượng vi phạm, giữ vững trật tự kinh tế và niềm tin xã hội.

Lê Thị Thùy Trang tại Công an TPHCM

Một trong những chuyên án tạo dấu ấn sâu đậm đó là bóc mẽ đường dây tội phạm về môi trường do Lê Thị Thùy Trang (SN 1977) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Các trinh sát Công an TPHCM đã phối hợp với trinh sát Cục cảnh sát môi trường Bộ Công an lần theo dấu vết của đường dây tội phạm tinh vi trong một thời gian dài.

Đường dây tội phạm môi trường do Trang cầm đầu thủ đoạn tinh vi

Nhóm này ký hợp đồng xử lý chất thải từ nhiều ngành sản xuất nhưng không xử lý đúng quy định, mà chôn lấp, đổ thải trái phép hàng chục nghìn tấn ra môi trường. Từ năm 2024 đến nay, chúng đã đổ hơn 20.000 tấn chất thải tại 11 điểm khác nhau.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo rất quyết liệt, yêu cầu xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm.

Cơ quan điều tra cũng đang mở rộng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, kể cả những trường hợp có dấu hiệu bao che hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Bên trong cơ sở dùng chất cấm sản xuất mì trứng của vợ chồng bà Mỹ Phụng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các trinh sát kinh tế đã liên tiếp thâm nhập các cơ sở dùng hoá chất chế biến thực phẩm, mì sợi ảnh hưởng sức khoẻ của người tiêu dùng.

Một trong những vụ án khiến nhiều người sững sờ là việc Công an TPHCM bắt giữ vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982) vì sử dụng hàn the, thủy tinh lỏng để sản xuất mì trứng nhằm tạo độ dai, kéo dài thời gian bảo quản.

Trước khi bị phát hiện, hơn 2.800 tấn mì chứa chất cấm đã được đưa ra thị trường. Vụ án này nối tiếp đường dây sản xuất mì bẩn do Vương Lưỡng Toàn thực hiện, bị triệt phá dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đường dây dùng chất cấm sản xuất thuốc giảm cân giả vừa được triệt phá

Cùng thời điểm, lực lượng trinh sát kiểm tra Công ty Nông sản Mai Xuân Thành do vợ chồng Trần Thị Như Hảo – Nguyễn Trọng Anh điều hành, thu giữ hàng nghìn gói thực phẩm chức năng và hàng trăm kg nguyên liệu.

Điều tra cho thấy từ năm 2018, các đối tượng đã sản xuất sản phẩm giảm cân giả, trộn chất cấm Sibutramine để tăng hiệu quả, thu lợi hàng chục tỷ đồng, riêng đầu năm 2026 đã tiêu thụ hơn 3,4 tỉ đồng.

"Lá chắn" bảo vệ sức khoẻ nhân dân

Trong bối cảnh các loại tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi, đặc biệt là hành vi sử dụng hóa chất để sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân hay thuốc đông y giả, lực lượng trinh sát kinh tế Công an TPHCM đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc liên tiếp xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn không chỉ cho thấy sự nhạy bén về nghiệp vụ mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm cao trước những nguy cơ âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Vụ án Ngân 98 cũng là một chiến công lớn của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

Mỗi đường dây bị triệt phá là một lần niềm tin của người dân được củng cố, là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những kẻ bất chấp pháp luật để trục lợi.

Đằng sau mỗi chuyên án là quá trình kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, lần theo từng mắt xích trong các đường dây hoạt động khép kín.

Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của người tiêu dùng, khoác lên sản phẩm những vỏ bọc "an toàn", "tự nhiên", "gia truyền" để che giấu bản chất giả mạo, kém chất lượng.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng (ngồi, giữa) họp án cùng các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM

Trước thủ đoạn đó, các trinh sát kinh tế không chỉ cần bản lĩnh, mà còn phải linh hoạt, sắc bén trong phân tích, đánh giá tình hình. Chính sự quyết tâm, quyết liệt ấy đã giúp lực lượng Công an TPHCM kịp thời ngăn chặn nhiều nguồn hàng độc hại trước khi lan rộng ra thị trường.

Không dừng lại ở việc phát hiện và xử lý, các chuyên án còn mang ý nghĩa răn đe sâu sắc, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Qua từng vụ việc, những "kẽ hở" trong quản lý được nhận diện, từ đó hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế giám sát, hạn chế nguy cơ tái diễn vi phạm.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần thượng tôn pháp luật, không có "vùng cấm" trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường và an toàn thực phẩm.

Sự dấn thân thầm lặng của lực lượng cảnh sát kinh tế đã và đang góp phần xây dựng "lá chắn" vững chắc bảo vệ đời sống người dân.

Trong từng khu dân cư, niềm tin vào pháp luật được củng cố khi người dân biết rằng vẫn có những con người ngày đêm âm thầm theo dõi, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Những chiến công ấy không chỉ là kết quả của nghiệp vụ, mà còn là biểu hiện của tinh thần vì cộng đồng, đặt lợi ích xã hội lên trên hết.