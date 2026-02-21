HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Anh Vũ

(NLĐO) - Khi từ quán ăn trở ra, chị T.A hốt hoảng khi xe máy của mình biến mất. Dù vậy, Công an phường Tân Định nhanh chóng đã tìm ra.

Ngày 21-2, thông tin từ Công an phường Tân Định (TPHCM) cho biết vừa tìm lại xe máy cho một người dân.

Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho cô gái mất xe tại Tân Định - Ảnh 1.

Chị T.A nhận lại tài sản.

Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 30 tối 20-2, chị T.A chạy xe máy đến một quán ăn ở đường Trần Nhật Nhuật, phường Tân Định. Sau khi ăn uống khoảng 30 phút, chị T.A quay lại thì phát hiện xe máy bỗng "biến mất" nên lập tức đến Công an phường Tân Định trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Định phối hợp các lực lượng liên quan trích xuất camera, lấy lời khai ban đầu. Xác minh nhanh, công an xác định một người đàn ông đang ngụ ở phường Nhiêu Lộc đã điều khiển chiếc xe của chị T.A.

Sau khi mời người đàn ông về trụ sở, người này cho biết do tuổi cao nên đã nhầm lẫn trong việc nhận dạng xe, dẫn đến việc điều khiển nhầm phương tiện. Sau vụ việc, ông chủ động mang xe giao nộp lại cho cơ quan công an.

Công an phường Tân Định sau đó làm các thủ tục và trao trả lại xe máy cho chị T.A. Hiện Công an phường Tân Định tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

2.000 xe máy được thay nhớt, kiểm tra xe miễn phí

2.000 xe máy được thay nhớt, kiểm tra xe miễn phí

(NLĐO) - 2.000 công nhân, người lao động sẽ được hỗ trợ thay nhớt, kiểm tra xe miễn phí, góp phần giúp hành trình về quê đón Tết an toàn, trọn vẹn

CSGT cả nước hỗ trợ công nhân, người lao động, sinh viên về quê ăn tết

(NLĐO)- Lực lượng CSGT tổ chức dẫn đường, hỗ trợ các đoàn phương tiện chở người dân về quê ăn Tết, đặc biệt hướng tới hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay hỗ trợ làng Đôn H'yang vươn lên

(NLĐO) - Các công ty sẽ hỗ trợ làng Đôn Hyang, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội

