Công an TPHCM nhanh chóng tìm lại xe máy cho một cô gái

Ngày 21-2, thông tin từ Công an phường Tân Định (TPHCM) cho biết vừa tìm lại xe máy cho một người dân.

Chị T.A nhận lại tài sản.

Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 30 tối 20-2, chị T.A chạy xe máy đến một quán ăn ở đường Trần Nhật Nhuật, phường Tân Định. Sau khi ăn uống khoảng 30 phút, chị T.A quay lại thì phát hiện xe máy bỗng "biến mất" nên lập tức đến Công an phường Tân Định trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Định phối hợp các lực lượng liên quan trích xuất camera, lấy lời khai ban đầu. Xác minh nhanh, công an xác định một người đàn ông đang ngụ ở phường Nhiêu Lộc đã điều khiển chiếc xe của chị T.A.

Sau khi mời người đàn ông về trụ sở, người này cho biết do tuổi cao nên đã nhầm lẫn trong việc nhận dạng xe, dẫn đến việc điều khiển nhầm phương tiện. Sau vụ việc, ông chủ động mang xe giao nộp lại cho cơ quan công an.

Công an phường Tân Định sau đó làm các thủ tục và trao trả lại xe máy cho chị T.A. Hiện Công an phường Tân Định tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.