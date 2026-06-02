CSGT TPHCM tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ hè

Đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

Trong đó, các lỗi phổ biến gồm: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông,... Đây là các nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của học sinh và người tham gia giao thông.

Theo đó, các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh, đặc biệt là phổ biến pháp luật cho học sinh trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý tại các khu vực cổng trường, các tuyến đường thường xuyên tập trung đông học sinh. Đơn cử như tại Đội CSGT Hàng Xanh, chỉ từ đầu năm đến nay, khoảng 600 học sinh, phụ huynh bị xử lý. Trong đó, phụ huynh bị xử lý do giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển.

Trong kỳ nghỉ hè 2026, CSGT TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xử lý học sinh vi phạm. CSGT khuyến cáo phụ huynh cần quản lý, giám sát con em mình hơn nữa trong quá trình tham gia giao thông. Tuyệt đối không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định.