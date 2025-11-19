Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đoàn công tác của TP HCM do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo Lê Xuân Hồng – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thăm nhà giáo Lê Xuân Hồng

Tại buổi thăm, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đến nhà giáo Lê Xuân Hồng – người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo giáo viên mầm non, góp phần hình thành đội ngũ nhà giáo chất lượng cho TP HCM và nhiều tỉnh, thành cả nước.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp khẳng định những người làm công tác giáo dục là những người đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của xã hội. Mỗi cán bộ được đào tạo bài bản, mỗi công dân trưởng thành đều có dấu ấn của những người thầy, người cô. Lãnh đạo và nhân dân Thành phố luôn trân trọng những đóng góp ấy.

Trước đó, ngày 18-11, Đoàn công tác của Công an TP HCM do Đại tá Trần Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Công an TP HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y dược T PHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng thăm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại Trường Đại học Y dược TP HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Trần Thị Kim Phụng đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục, chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương thăm các trường đại học ở TP HCM

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Công an TP HCM do Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc Công an TP HCM, làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Luật TP HCM và Trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Nguyễn Đình Dương chúc mừng những kết quả nổi bật mà thầy trò các trường đã đạt được trong năm qua.

Lãnh đạo Công an TP HCM mong rằng trong thời gian tới, Công an TP HCM và các trường sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đóng góp vào công tác xây dựng lực lượng Công an TP HCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu trong tình hình mới.