Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã thăm các nhà giáo tiêu biểu và các trường đại học, cao đẳng nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đoàn công tác của TP HCM do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo Lê Xuân Hồng – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương.

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thăm nhà giáo Lê Xuân Hồng

Tại buổi thăm, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đến nhà giáo Lê Xuân Hồng – người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo giáo viên mầm non, góp phần hình thành đội ngũ nhà giáo chất lượng cho TP HCM và nhiều tỉnh, thành cả nước. 

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp khẳng định những người làm công tác giáo dục là những người đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của xã hội. Mỗi cán bộ được đào tạo bài bản, mỗi công dân trưởng thành đều có dấu ấn của những người thầy, người cô. Lãnh đạo và nhân dân Thành phố luôn trân trọng những đóng góp ấy.

Trước đó, ngày 18-11, Đoàn công tác của Công an TP HCM do Đại tá Trần Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Công an TP HCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y dược T PHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu - Ảnh 2.

Đại tá Trần Thị Kim Phụng thăm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại Trường Đại học Y dược TP HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Trần Thị Kim Phụng đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục, chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu - Ảnh 3.

Công an TP HCM thăm nhà giáo tiêu biểu - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Đình Dương thăm các trường đại học ở TP HCM

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Công an TP HCM do Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc Công an TP HCM, làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Luật TP HCM và Trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, Đại tá Nguyễn Đình Dương chúc mừng những kết quả nổi bật mà thầy trò các trường đã đạt được trong năm qua. 

Lãnh đạo Công an TP HCM mong rằng trong thời gian tới, Công an TP HCM và các trường sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đóng góp vào công tác xây dựng lực lượng Công an TP HCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu trong tình hình mới.

Tin liên quan

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

Công an TP HCM truy nã Hứa Xường, em ruột đại gia Hứa Thị Phấn

(NLĐO) - Công an TP HCM ra quyết định truy nã bị can Hứa Xường trong vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi và Công ty Cổ phần Phú Mỹ

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 thiếu niên làm loạn quán cà phê

(NLĐO) - Hai thiếu niên làm loạn ở một quán cà phê khi đi tìm một người khác để giải quyết mâu thuẫn

Công an TP HCM dùng xe chuyên dụng đưa mẹ bầu chuyển dạ đến bệnh viện

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an TP HCM phát hiện mẹ bầu có dấu hiệu chuyển dạ nên đã dùng xe đưa đến bệnh viện an toàn

Công an TP HCM nhà giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo