Công an TPHCM làm rõ clip nam thanh niên bị đánh hội đồng

Ngày 20-11, Công an xã Vĩnh Lộc (TPHCM) đang phối hợp với Công an TPHCM làm rõ clip một thanh niên bị đánh hội đồng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người đánh tại ngã tư Quách Điêu - Liên ấp 6-2, xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Sự việc xảy ra lúc 2 giờ sáng 20-11.

Nội dung clip thể hiện một nhóm thanh niên nam nữ chở nhau trên xe máy, sau đó một số người tấn công nam thanh niên tại ngã tư. Khi nghe tiếng tri hô "công an đến", nhóm người này mới bỏ đi.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc được cho xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường. Đôi nam nữ bị nhóm người đuổi theo và sự việc diễn ra như trong clip.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không được dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn từ những bất đồng thường ngày. Mọi hành vi cố ý gây thương tích, làm náo loạn đường phố đều bị xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 18-11, Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam 4 người do có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi, vợ Pháp, Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi), Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ở phường Bình Lợi Trung).

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Pháp bán trứng vịt lộn trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (TPHCM). Tối 11-11, bà Lệ và Thông đến mua trước nhưng vợ chồng Pháp lại bán cho người đến, sau từ đó dẫn đến hai bên đánh nhau.