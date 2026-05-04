TPHCM: Mạnh tay xử lý quảng cáo sai quy định

Thời gian qua, Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch cao điểm bóc gỡ, xử lý các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Hoạt động này góp phần chấn chỉnh tình trạng quảng cáo rao vặt tràn lan – vấn đề gây mất mỹ quan và bức xúc trong cộng đồng thời gian qua, đồng thời từng bước lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh.

Ra quân đồng loạt xử lý quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường trọng điểm ở xã Tân Nhựt

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tại các tuyến đường chính, khu dân cư, khu vực công cộng- những "điểm nóng" thường xuyên xuất hiện tình trạng dán, treo quảng cáo trái phép trên trụ điện, cột đèn, tường rào, biển báo giao thông… Nhiều vị trí bị dán chồng chéo, dày đặc, gây nhếch nhác, khó kiểm soát. Nội dung quảng cáo chủ yếu là rao vặt, cho vay tài chính, dịch vụ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Chỉ trong đợt cao điểm, hơn 300 sản phẩm quảng cáo, tờ rơi, sticker vi phạm đã được phát hiện và bóc gỡ. Song song đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định nhằm tăng tính răn đe, ngăn ngừa tình trạng tái diễn.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã ghi nhận 624 trường hợp quảng cáo sai quy định được bóc xóa.

Lực lượng Công an xã Tân Nhựt phối hợp Đoàn Thanh niên xã bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên trụ điện

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, chiến dịch còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc "làm sạch" không gian công cộng. Nhiều tuyến đường, mảng tường trước đây bị phủ kín bởi quảng cáo rao vặt nay đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Diện mạo đô thị nhờ đó được cải thiện rõ rệt, góp phần xây dựng hình ảnh xã Tân Nhựt khang trang, kỷ cương và đáng sống.

Đại diện Công an xã Tân Nhựt cho biết để duy trì hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của người dân. Việc chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm, cũng như không tiếp tay cho quảng cáo trái phép là yếu tố then chốt giúp giữ vững kết quả đã đạt được.

Từ thực tế trên, chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không dán, treo quảng cáo trái phép dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực tham gia giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo vệ diện mạo chung của địa phương.

Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ xã Tân Nhựt sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong các hoạt động vì cộng đồng, qua đó từng bước hình thành thói quen nói không với quảng cáo rao vặt trái phép, hướng đến xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và phát triển bền vững.