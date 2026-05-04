HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Mạnh tay xử lý quảng cáo sai quy định

Huỳnh Như

(NLĐO) - Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) phối hợp Đoàn Thanh niên xã ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư

Thời gian qua, Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch cao điểm bóc gỡ, xử lý các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Hoạt động này góp phần chấn chỉnh tình trạng quảng cáo rao vặt tràn lan – vấn đề gây mất mỹ quan và bức xúc trong cộng đồng thời gian qua, đồng thời từng bước lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh.

Xã Tân Nhựt, TPHCM: Mạnh tay xử lý quảng cáo sai quy định - Ảnh 1.

Ra quân đồng loạt xử lý quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường trọng điểm ở xã Tân Nhựt

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tại các tuyến đường chính, khu dân cư, khu vực công cộng- những "điểm nóng" thường xuyên xuất hiện tình trạng dán, treo quảng cáo trái phép trên trụ điện, cột đèn, tường rào, biển báo giao thông… Nhiều vị trí bị dán chồng chéo, dày đặc, gây nhếch nhác, khó kiểm soát. Nội dung quảng cáo chủ yếu là rao vặt, cho vay tài chính, dịch vụ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Chỉ trong đợt cao điểm, hơn 300 sản phẩm quảng cáo, tờ rơi, sticker vi phạm đã được phát hiện và bóc gỡ. Song song đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định nhằm tăng tính răn đe, ngăn ngừa tình trạng tái diễn.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã ghi nhận 624 trường hợp quảng cáo sai quy định được bóc xóa.

img
img
img
img

Lực lượng Công an xã Tân Nhựt phối hợp Đoàn Thanh niên xã bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên trụ điện

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, chiến dịch còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc "làm sạch" không gian công cộng. Nhiều tuyến đường, mảng tường trước đây bị phủ kín bởi quảng cáo rao vặt nay đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Diện mạo đô thị nhờ đó được cải thiện rõ rệt, góp phần xây dựng hình ảnh xã Tân Nhựt khang trang, kỷ cương và đáng sống.

Đại diện Công an xã Tân Nhựt cho biết để duy trì hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của người dân. Việc chủ động phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm, cũng như không tiếp tay cho quảng cáo trái phép là yếu tố then chốt giúp giữ vững kết quả đã đạt được.

Từ thực tế trên, chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không dán, treo quảng cáo trái phép dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực tham gia giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo vệ diện mạo chung của địa phương.

Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ xã Tân Nhựt sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong các hoạt động vì cộng đồng, qua đó từng bước hình thành thói quen nói không với quảng cáo rao vặt trái phép, hướng đến xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Quảng cáo sai quy định bị xử lý ra sao?

Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại khoản 16 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, việc treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh tại nơi công cộng là hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Căn cứ Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022/NĐ-CP), cá nhân có hành vi dán, treo quảng cáo trái phép tại các vị trí nêu trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt tiền áp dụng gấp 2 lần so với cá nhân.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo trái phép đã dán, treo.

Tin liên quan

Mối nguy từ bảng quảng cáo ngoài trời

Mối nguy từ bảng quảng cáo ngoài trời

Dù mang lại lợi ích thương mại lớn, các bảng quảng cáo ngoài trời lại đang tiềm ẩn rủi ro đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân và trật tự giao thông

Liên tục đăng clip bốc đầu xe máy quảng cáo cho tiệm sửa xe

(NLĐO) - Nam thanh niên đã vặn ga, bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe.

"Người nhện" quảng cáo lố lăng giữa đường ở Cà Mau bị xem xét xử lý hành vi gì?

(NLĐO) – "Người nhện" cầm bảng chạy qua lại giữa đường ở Cà Mau cùng hành động múa tay, lắc mông rất lố lăng để quảng cáo điện thoại bị xem xét xử lý

quảng cáo xã Tân Nhựt TPHCM quảng cáo sai quy định bóc gỡ quảng cáo rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo