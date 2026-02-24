HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM thông báo mới nhất, người dân cần biết

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo người dân cẩn thận với những vật dụng được tặng miễn phí tránh tiếp tay cho kẻ gian

Ngày 24-2, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh giác với hoạt động cho tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thực hiện hành vi quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép.

Các đối tượng liên hệ một số quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... để tặng các vật dụng (ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, áo phong, ghế đá, biển hiệu) miễn phí; tặng nón bảo hiểm, móc khóa... cho người đi đường gắn logo, biểu tượng của các trang cờ bạc online.

Công an TPHCM thông báo mới nhất, người dân cần biết - Ảnh 1.

Công an TPHCM khuyến cáo với hình thức quảng cáo cờ bạc trá hình

Những vật dụng miễn phí này có kèm mã QR có đường link dẫn đến trang web được giới thiệu là một tổ chức cung cấp dịch vụ cá cược trên internet và hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng thứ ba "để truy cập chính hãng, không lo bị chặn mạng".

"Đây là hoạt động quảng cáo trá hình gắn với các chiêu trò thu hút, lợi dụng thị hiếu, lòng tham dẫn dắt người dân đến các trang cá cược, cờ bạc online; tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự" - Công an TPHCM thông tin.

Từ tình hình trên, Công an TPHCM khuyến cáo đến các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong tiếp nhận, sử dụng các vật dụng cho tặng, tài trợ.

Những vật dụng này gắn với các hoạt động quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc, cá cược trái phép. Khi được cho, tặng, tài trợ vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ ngay với cán bộ Công an xã, phường để được tư vấn giải quyết.

Những chiến công xuất sắc của Công an TPHCM

Những chiến công xuất sắc của Công an TPHCM

(NLĐO) - Trong năm 2025, Công an TPHCM đã tạo nhiều dấu ấn trong tất cả các lĩnh vực về điều tra phá án, góp phần kéo giảm đáng kể các loại tội phạm

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

(NLĐO) - Sau khi bị Công an TPHCM truy tìm vì liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace, người đàn ông đã nhờ người "lo lót" và cả hai bị bắt.

Công an TPHCM bắt kế toán trưởng một công ty chứng khoán

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt kế toán trưởng và kế toán viên Công ty Chứng khoán X. do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

