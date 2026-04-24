TPHCM: Chưa vững tay lái, nhiều học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng

Ngày 24-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết quý I-2026 toàn thành phố xảy 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, làm 5 em tử vong và 17 em bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 22-3 ở đường An Phú Đông 25.

Theo cảnh sát, hiện nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa phân biệt được "xe đạp điện" hoặc "xe máy điện". Việc nhận diện sai phương tiện đã dẫn đến vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là học sinh.

Sự nhầm lẫn trong nhận diện phương tiện dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại như học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, phương tiện chưa được đăng ký và gắn biển số, hoặc phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Hệ quả của những hành vi này có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm, để lại nỗi mất mát không gì bù đắp được.

Theo thống kê của Phòng CSGT, trong quý I năm 2026, lực lượng CSGT phát hiện và xử lý hơn 1.900 học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng thời gian, toàn thành phố xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, làm 5 em tử vong và 17 em bị thương, trong đó có nhiều vụ tai nạn xảy ra với người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi theo quy định.

Điển hình như vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12 giờ 36 phút ngày 22-3 đối với em P.T.T.H (16 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì). Thời điểm trên, em P.T.T.H điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Phú Đông 25, hướng từ đường Đỗ Mười về chùa Khánh An.

Do không làm chủ được tay lái nên tự ngã xuống đường, sau đó va chạm với ô tô con do anh N.Đ.C (43 tuổi, ngụ tại phường Thông Tây Hội) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm em P.T.T.H bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Vài ngày sau, một vụ tai nạn thương tâm khác tiếp tục xảy ra. Khoảng 23 giờ 49 phút ngày 30-3, em N.T.C.L (17 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Song Hành, hướng từ đường Đồng Tâm về đường Lê Thị Hà. Do không làm chủ được tay lái, em bị ngã xuống đường, sau đó va chạm với ô tô taxi do anh H.A.T (43 tuổi, ngụ tại phường Bình Quới) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến em N.T.C.L bị chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phòng CSGT cho biết mỗi vụ tai nạn giao thông là nỗi đau xé lòng của một gia đình mất đi người con thân yêu, là khoảng lặng trong lớp học khi một chỗ ngồi mãi mãi không còn người trở lại, là những ước mơ tuổi trẻ vừa chớm nở đã phải khép lại trong dang dở.

Theo điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024:

"Xe đạp máy, gồm cả xe đạp điện, là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h". Đặc điểm dễ nhận biết của loại phương tiện này là có bàn đạp giống xe đạp thông thường, công suất động cơ nhỏ và chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ lực đạp của người điều khiển, giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn. Đối với xe đạp máy, xe đạp điện, pháp luật không quy định độ tuổi tối thiểu phải từ đủ 16 tuổi mới được điều khiển. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, người điều khiển vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy tắc giao thông đường bộ, đồng thời đội mũ bảo hiểm theo quy định để bảo đảm an toàn. "Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy". Khác với xe đạp điện, xe gắn máy là phương tiện cơ giới, vì vậy chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký và gắn biển số theo quy định. Người điều khiển xe gắn máy phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới được phép tham gia giao thông. Trong thực tế, nhiều người vẫn thường gọi các loại xe gắn máy chạy bằng động cơ điện là "xe máy điện" hoặc nhầm lẫn với xe đạp điện do kiểu dáng bên ngoài khá tương đồng, nhất là các dòng xe gắn máy chạy bằng động cơ điện có thiết kế nhỏ gọn. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến nhiều phụ huynh vô tình giao xe gắn máy cho con em mình khi các em chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định của pháp luật. "Xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg". Theo đó, xe mô tô có vận tốc thiết kế trên 50 km/h; dung tích xi lanh trên 50 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 4 kW, thì pháp luật quy định chủ xe phải đăng ký, gắn biển số và người điều khiển phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có giấy phép lái xe phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp.



