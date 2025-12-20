Phát hiện vật nghi là đạn pháo chưa nổ, liền chở đến... trụ sở công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phát hiện vật nghi là đạn pháo chưa nổ, liền chở đến... trụ sở công an

Cao Nguyên

(NLĐO) – Phát hiện vật có hình dáng giống đạn pháo 105 mm chưa nổ, người đàn ông bỏ lên xe máy, chở tới trụ sở công an xã khiến nhiều người giật mình

Sáng 20-12, một lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một vật nghi là đạn pháo chưa nổ do người dân giao nộp.

Phát hiện đạn pháo chưa nổ , người đàn ông giao nộp cho công an xã Tuy An Nam - Ảnh 1.

Người đàn ông chở vật có hình dáng giống đạn pháo 105 mm tới công an giao nộp

Theo vị này, qua kiểm tra ban đầu, vật có hình dáng giống đạn pháo 105 mm, chưa nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Trước đó, chiều 19-12, trong lúc đi làm trên khu vực đồi núi thuộc thôn Phú Thạnh (xã Tuy An Nam), anh T.M.D. (28 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh) phát hiện một vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên. Lúc này, anh D. đã đặt vật này trước xe máy và chở thẳng đến trụ sở Công an xã Tuy An Nam để giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuy An Nam đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo cấp trên để phối hợp với lực lượng chuyên môn xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Công an xã Tuy An Nam cũng tuyên truyền anh D. cũng như người dân trên địa bàn nếu phát hiện các vật nghi là bom, mìn, đạn còn sót lại sau chiến tranh thì tuyệt đối không được chạm vào mà nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vật trên còn sót lại từ thời chiến tranh. Đây là loại vật liệu nổ nguy hiểm, dù đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn có khả năng phát nổ nếu bị tác động mạnh.

Tin liên quan

Xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo "khẩn" của người dân

Xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo "khẩn" của người dân

(NLĐO) - Trong số 2 quả đạn pháo vừa được người dân phát hiện, có một quả chứa thuốc nổ mạnh đã được huỷ nổ an toàn

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đi bán, 3 người bị bắt

(NLĐO) – 2 nghi phạm sau khi cưa bom và thu 90kg thuốc nổ đã nhờ 1 người khác móc nối với đối tượng mua trực tiếp, bán với giá 40 triệu đồng.

Công an vào cuộc vụ bắt cóc ở xã Bom Bo

Đê sông Vinh bị vỡ đoạn dài 6 m, hàng trăm người căng mình ứng cứu; Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

tỉnh Đắk Lắk đạn pháo bom mìn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo