Phát hiện vật nghi là đạn pháo chưa nổ, liền chở đến... trụ sở công an

Sáng 20-12, một lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một vật nghi là đạn pháo chưa nổ do người dân giao nộp.

Người đàn ông chở vật có hình dáng giống đạn pháo 105 mm tới công an giao nộp

Theo vị này, qua kiểm tra ban đầu, vật có hình dáng giống đạn pháo 105 mm, chưa nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Trước đó, chiều 19-12, trong lúc đi làm trên khu vực đồi núi thuộc thôn Phú Thạnh (xã Tuy An Nam), anh T.M.D. (28 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh) phát hiện một vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên. Lúc này, anh D. đã đặt vật này trước xe máy và chở thẳng đến trụ sở Công an xã Tuy An Nam để giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuy An Nam đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo cấp trên để phối hợp với lực lượng chuyên môn xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng Công an xã Tuy An Nam cũng tuyên truyền anh D. cũng như người dân trên địa bàn nếu phát hiện các vật nghi là bom, mìn, đạn còn sót lại sau chiến tranh thì tuyệt đối không được chạm vào mà nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vật trên còn sót lại từ thời chiến tranh. Đây là loại vật liệu nổ nguy hiểm, dù đã tồn tại nhiều năm nhưng vẫn có khả năng phát nổ nếu bị tác động mạnh.