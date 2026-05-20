CLIP: Ca sĩ Long Nhật sử dụng ma tuý từ khi nào, với ai?

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra. Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Đường dây ma túy quy mô lớn này được triệt phá nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn.

Clip lời khai của ca sĩ Long Nhật

Ca sĩ Long Nhật và diễn viên Sơn Ngọc Minh được xác định có liên quan đến chuyên án mang bí số 426A và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai rằng đã sử dụng ma tuý từ Tết 2026 và loại ma tuý sử dụng là ma tuý đá. Ca sĩ Long Nhật khai sử dụng ma tuý cùng với quản lý và thợ sửa nhà. Nam ca sĩ khai mua ma tuý từ người tài xế lái xe.

Ca sĩ Long Nhật và các đối tượng liên quan

Theo Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét.

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 426A, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bán đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04, cho biết chuyên án được thực hiện theo tinh thần "không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây", truy vết đến cùng các mối quan hệ liên quan, làm rõ từng mắt xích cung cấp và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.