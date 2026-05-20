Diễn viên Sơn Ngọc Minh đến nhà bạn để cùng chơi ma tuý

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Sơn Ngọc Minh cho biết sử dụng ma tuý đá từ Tết 2026 và đến nhà bạn cùng sử dụng ma tuý. Sơn Ngọc Minh khai nhận ý thức biết được việc sử dụng ma tuý là sai và vi phạm pháp luật.





Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh thư sinh, giọng hát ấm áp trong một nhóm nhạc, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp.

Sơn Ngọc Minh tại Công an TPHCM





Sơn Ngọc Minh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép, chàng trai quê miền Tây đành gác lại giấc mơ giảng đường để mưu sinh. Chính bước ngoặt ấy đã đưa anh đến với nghệ thuật một cách đầy bất ngờ.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Sơn Ngọc Minh còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh vào năm 2013. Đây là cơ hội để nam ca sĩ chứng minh khả năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Bên cạnh đó, anh cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí, ghi dấu bằng phong cách gần gũi và chân thành.

Thời gian gần đây, dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Sơn Ngọc Minh vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ tự do, thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí và sự kiện.



