Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị đánh tới tấp

Ngày 24-3, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các học sinh liên quan vụ đánh nhau trên địa bàn.

Hình ảnh nữ sinh bị bạn đánh

Trước đó, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác trên địa bàn, kèm theo video clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của Trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L (lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Nhóm này đã dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Toàn bộ diễn biến vụ việc bị quay clip và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi bị đánh, em Đ.N.B.L. đã đi khám, hiện đã về nhà và làm việc với cơ quan công an. Hiện Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



