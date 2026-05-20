Công an xác minh vụ ẩu đả gây náo loạn trên tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai

Sáng 20-5, Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai xác nhận đang xác minh, làm rõ các đối tượng trong vụ ẩu đả của nhóm thanh niên khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19-5, người dân một phen bàng hoàng khi chứng kiến nhóm thanh niên vây đánh 1 thanh niên còn lại trên đường Võ Thị Sáu. 2 bên dùng hung khí là bàn, ghế trong một quán kinh doanh và dao rựa để đánh nhau.

Khi thanh niên cầm dao rựa chém về phía các nhóm thanh niên thì cũng bị nhóm này dùng ghế quăng ném vào người. Nhận tin báo, Công an phường Trấn Biên đã tới hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hình ảnh các đối tượng tham gia ẩu đả giữa đường Võ Thị Sáu

Từ các camera và hình ảnh người dân quay lại, công an đã xác định được những đối tượng liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.