Giáo dục

Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở TPHCM, đề thi được giao trước 1 ngày

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, đồng thời có những lưu ý quan trọng.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM,  kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6 với 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn (120 phút), toán (120 phút) và ngoại ngữ (90 phút). Môn chuyên/tích hợp thi vào chiều ngày 2-6.

Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. 

Sở GD-ĐT TPHCM quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường THCS và một số trường THPT dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp.

Cụ thể như sau:

Các điểm thi lớp 10 ở TPHCM

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trong tổng số gần 170.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, TPHCM có 151.269 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập. Với 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, tổng số phòng thi là 6.443 phòng thi.

Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định. Để phục vụ cho kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31-5 (trước khi thi một ngày) do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở GD-ĐT thông tin bảo quản đề thi ngoài là nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.

 

Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ chuyện thi hay xét tuyển lớp 10

(NLĐO)- Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương

TPHCM: Tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân, gây hoang mang cho học sinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi lớp 10 tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, gây lo lắng cho học sinh

Chi tiết tỉ lệ chọi lớp 10 tất cả các trường ở TPHCM

(NLĐO)- Có tới 34 trường THPT ở TPHCM có tỉ lệ chọi thấp hơn 1, nghĩa là nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký thì chỉ cần thi là khả năng đậu gần như tuyệt đối

