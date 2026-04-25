Thời sự Xã hội

Công bố đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL

Tin - ảnh: Vân Du - Phúc Nguyên

(NLĐO) - Một HTX ở Cà Mau đã đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I, năm 2026.

Tối 25-4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL" lần thứ I, năm 2026.

Xác định đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, cho biết ĐBSCL là vùng đất phì nhiêu, trù phú, đóng vai trò then chốt trong an ninh lương thực và xuất khẩu lúa gạo của cả nước. Tuy nhiên, các địa phương ở vùng đất "chín rồng" đang đứng trước những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Xác định đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khai mạc

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Nâng cao giá trị hạt gạo phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn liền với bản sắc văn hóa và thương hiệu quốc gia.

Xác định đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (bên phải), trao giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL cho HTX Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình

Tại Cà Mau, khoa học công nghệ đã và đang trở thành động lực cốt lõi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

"Tỉnh Cà Mau đã chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy chuyển đổi số. Chúng tôi xác định nông thôn là một vùng kinh tế nông nghiệp năng động và sản xuất theo chuỗi giá trị đáp ứng yêu cầu thị trường chứ không phải là nông nghiệp đơn thuần" – ông Thiều nhấn mạnh.

Tuần lễ khoa học, công nghệ - văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL không chỉ đơn thuần là sự kiện trưng bày mà còn là một không gian mở nhằm quảng bá tiềm năng thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế bền vững; đưa hình ảnh và con người Cà Mau đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, góp phần nâng tầm vị thế hạt gạo và nông sản vùng ĐBSCL trên trường quốc tế; tạo động lực thu hút đầu tư, kết nối hiệu quả giữa "4 nhà"…

Sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Tăng cường thu mua, tạm trữ lúa gạo

Tăng cường thu mua, tạm trữ lúa gạo

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, vừa ký ban hành.

Chợ quê An Nhứt rộn ràng giữa đồng lúa ngày giáp Tết

(NLĐO)- Những ngày giáp Tết, chợ quê An Nhứt họp giữa cánh đồng lúa, rộn ràng mua bán, ẩm thực dân dã như ốc luộc, bánh xèo, thu hút người dân, du khách

Xuất khẩu gạo dốc sức vượt khó

Các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam như Philippines, Indonesia đang hướng tới việc tự chủ lương thực, đặt ra thách thức không nhỏ cho xuất khẩu gạo năm 2026

Cà Mau ĐBSCL cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL
