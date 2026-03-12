Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale

Sau hơn một năm thực hiện công tác phục hồi và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon đã mở cửa trở lại tại Venice, Ý. Không gian này, hiện thuộc sự quản lý văn hóa của Art Events, sẽ một lần nữa trở thành nơi tổ chức các triển lãm, sự kiện và dự án quốc tế, bắt đầu với Triển lãm Nghệ thuật Venice Biennale năm 2026.

Cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon

Để đánh dấu sự trở lại của tòa nhà lịch sử gắn với đời sống văn hóa Venice, Art Events sẽ khánh thành và ra mắt không gian triển lãm vào cuối tháng 3. Trong số các dự án đầu tiên được xác nhận có dự án triển lãm của Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61. Triển lãm, mang tựa đề "Art in the Global Stream" (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu), do Đỗ Tường Linh làm giám tuyển.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc vào tháng 5-2026 tới và kéo dài tới tháng 11-2026), đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia với một dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng.

Sự kiện được xem như bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại sâu rộng hơn giữa nghệ sĩ Việt Nam và cộng đồng nghệ thuật toàn cầu.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong quá trình thực hiện tác phẩm

Triển lãm "Art in the Global Stream" hướng tới việc giới thiệu các góc nhìn nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động.

Sự kiện Việt Nam lần đầu tham gia Venice Art Biennale cũng gắn với hành trình quốc tế hóa của một số nghệ sĩ trong nước. Trước đó, vào năm 2023, Lê Hữu Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được Ban tổ chức Venice Art Biennale gửi Thư mời tham dự kỳ triển lãm lần thứ 60. Thư mời được gửi bởi ông Paolo De Grandis - Chủ tịch tổ chức PDG Arte Communications - tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh và hiện sống, làm việc tại Hà Nội, Lê Hữu Hiếu từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân "Soul Energy" năm 2021 tại Venice. Triển lãm do MoCA Italia và Arte Laguna Studio tổ chức tại Arsenale Nord với không gian gần 1.000 m², dưới sự giám tuyển của TS Chiara Canali.

Tác phẩm "Nhà gỗ"

Sự kiện này gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và các giám tuyển quốc tế, đồng thời được xem là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Ý và cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord. Và mới đây, vào ngày 19-4-2025, triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975" của Lê Hữu Hiếu được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Triển lãm thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan và gây tiếng vang ở cả truyền thông trong nước và quốc tế. Tháng 10-2025, tại Tokyo, anh được Liên hiệp UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp UNESCO Việt Nam vinh danh "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025".

Lê Hữu Hiếu cho biết từ năm 2017 khi sang Ý tham dự triển lãm, anh đã trực tiếp tham quan Biennale và quyết tâm tham dự sự kiện này. Theo anh, việc tổ chức triển lãm cá nhân tại Venice là bước đi chiến lược để tiếp cận môi trường nghệ thuật quốc tế và chuẩn bị cho những dự án lớn hơn.

Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại "Venice Art Biennale 2026" không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam với thế giới.