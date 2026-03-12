Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale

Yến Anh

(NLĐO)- Cung điện Ca' Giustinian Faccanon ở Venice sẽ trở thành không gian triển lãm các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam, đây là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt.

Sau hơn một năm thực hiện công tác phục hồi và trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon đã mở cửa trở lại tại Venice, Ý. Không gian này, hiện thuộc sự quản lý văn hóa của Art Events, sẽ một lần nữa trở thành nơi tổ chức các triển lãm, sự kiện và dự án quốc tế, bắt đầu với Triển lãm Nghệ thuật Venice Biennale năm 2026.

Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale - Ảnh 1.

Cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon

Để đánh dấu sự trở lại của tòa nhà lịch sử gắn với đời sống văn hóa Venice, Art Events sẽ khánh thành và ra mắt không gian triển lãm vào cuối tháng 3. Trong số các dự án đầu tiên được xác nhận có dự án triển lãm của Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61. Triển lãm, mang tựa đề "Art in the Global Stream" (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu), do Đỗ Tường Linh làm giám tuyển.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc vào tháng 5-2026 tới và kéo dài tới tháng 11-2026), đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia với một dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng.

Sự kiện được xem như bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội đối thoại sâu rộng hơn giữa nghệ sĩ Việt Nam và cộng đồng nghệ thuật toàn cầu.

Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong quá trình thực hiện tác phẩm

Triển lãm "Art in the Global Stream" hướng tới việc giới thiệu các góc nhìn nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động.

Sự kiện Việt Nam lần đầu tham gia Venice Art Biennale cũng gắn với hành trình quốc tế hóa của một số nghệ sĩ trong nước. Trước đó, vào năm 2023, Lê Hữu Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được Ban tổ chức Venice Art Biennale gửi Thư mời tham dự kỳ triển lãm lần thứ 60. Thư mời được gửi bởi ông Paolo De Grandis - Chủ tịch tổ chức PDG Arte Communications - tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh và hiện sống, làm việc tại Hà Nội, Lê Hữu Hiếu từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân "Soul Energy" năm 2021 tại Venice. Triển lãm do MoCA Italia và Arte Laguna Studio tổ chức tại Arsenale Nord với không gian gần 1.000 m², dưới sự giám tuyển của TS Chiara Canali.

Công bố dự án nghệ thuật Việt Nam đầu tiên tham dự Venice Art Biennale - Ảnh 3.

Tác phẩm "Nhà gỗ"

Sự kiện này gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và các giám tuyển quốc tế, đồng thời được xem là triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Ý và cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại Arsenale Nord. Và mới đây, vào ngày 19-4-2025, triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975" của Lê Hữu Hiếu được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Triển lãm thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan và gây tiếng vang ở cả truyền thông trong nước và quốc tế. Tháng 10-2025, tại Tokyo, anh được Liên hiệp UNESCO Nhật Bản và Liên hiệp UNESCO Việt Nam vinh danh "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025".

Lê Hữu Hiếu cho biết từ năm 2017 khi sang Ý tham dự triển lãm, anh đã trực tiếp tham quan Biennale và quyết tâm tham dự sự kiện này. Theo anh, việc tổ chức triển lãm cá nhân tại Venice là bước đi chiến lược để tiếp cận môi trường nghệ thuật quốc tế và chuẩn bị cho những dự án lớn hơn.

Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại "Venice Art Biennale 2026" không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam với thế giới.

Tin liên quan

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật "Báo cáo thành quả Trại Sáng Tác" và "Sáng tác mới" năm 2025

Hào hứng với triển lãm mỹ thuật "Báo cáo thành quả Trại Sáng Tác" và "Sáng tác mới" năm 2025

(NLĐO) - Những gam màu rực rỡ, những khối hình tinh tế và đặc biệt là sắc trầm sâu của tranh sơn mài đã thu hút đông người xem

triển lãm nghệ thuật Họa sĩ Lê Hữu Hiếu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo