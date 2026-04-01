Công bố Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Sông Bé 2026

Từng tổ chức thành công rất nhiều giải đấu quy mô trong những năm qua, với bề dày kinh nghiệm đồng thời sở hữu một trong những sân golf đạt chuẩn quốc tế lâu đời ở khu vực phía Nam, sân golf Sông Bé quyết định thử sức tổ chức lần đầu ở một loại hình tranh tài mới.



Nhằm tri ân sự đồng hành của các CLB, hội nhóm sinh hoạt thường xuyên, đồng thời mong muốn tạo thêm sân chơi thi đấu chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính cạnh tranh, sân golf Sông Bé sẽ tổ chức giải đấu đồng đội đối kháng mang tên Giải Vô địch Các CLB Golf vào ngày 21-5 tới đây.

Ban tổ chức công bố điều lệ giải

Hơn 20 câu lạc bộ golf của TP HCM và các tỉnh thành sẽ thi thố tài nghệ với thể thức tranh tài mới lạ nhưng vẫn thể hiện nét đẹp của chiến thuật và tinh thần tập thể, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính.

Chương trình thi đấu diễn ra trọn ngày, buổi sáng mỗi đội cử tám thành viên thi đấu nội dung fourball, với 2 golfer tranh tài ở mỗi bảng A, B, C và D căn cứ theo handicap index cá nhân (chỉ số được cập nhật theo lowcap cá nhân tính đến ngày 30-4), buổi chiều tám tuyển thủ thi đấu ở bốn bảng, với 2 golfer thi đấu hai trận single match ở từng bảng.

Thi đấu đồng đội là nội dung tranh tài mới tại Sông Bé Golf

Nhằm giúp các CLB có được sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày vào giải, sân golf Sông Bé dành khá nhiều chế độ ưu đãi, như giảm phí sân tập, hỗ trợ phân tích và điều chỉnh kỹ thuật chuyên môn, tư vấn chiến thuật thi đấu…

Không chỉ hướng đến các trận đấu đạt đẳng cấp chuyên môn cao, xác định chủ nhân xứng đáng của các giải thưởng giá trị cao (H.I.O có tổng giá trị trên 2 tỉ đồng), giải còn được kỳ vọng sẽ là dịp để các CLB thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh tập thể và ý chí chiến đấu chuyên nghiệp.

Ban tổ chức đặt mục tiêu biến giải thành sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng, góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối và phát triển bền vững cộng đồng golfer cả nước.

Hàng chục CLB đăng ký tranh tài tại giải

Các ê-kip tranh tài gồm: CLB G74, CLB họ Ngô, CLB họ Trần, CLB Huế Miền Nam, CLB Golf Ninh Bình, CLB Dĩ An, CLB Golf G71, CLB G73, CLB họ Đỗ - Đậu, CLB Quảng Nam - Đà Nẵng phía Nam, CLB G83, CLB Golf Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, CLB Hà Nội Sài Gòn, CLB Vinhomes Central Park, CLB G80, CLB họ Phan, CLB Tiền Giang, CLB Golf Quảng Ngãi



