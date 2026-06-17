Công bố Giải Vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất lần 2

Tiếp nối những dấu ấn tích cực từ mùa giải đầu tiên, Giải Vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất năm 2026 chính thức trở lại với mục tiêu tiếp tục xây dựng một sân chơi thường niên dành cho các câu lạc bộ golf, đồng thời góp phần thúc đẩy sự kết nối, giao lưu và phát triển cộng đồng golf thông qua tinh thần đồng đội và những giá trị tốt đẹp của môn thể thao golf.

Lễ công bố Giải Vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất lần II-2026

Là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình giải đấu dành riêng cho các câu lạc bộ golf, sân golf Tân Sơn Nhất mong muốn tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, nơi các golfer không chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân mà còn phát huy tinh thần đồng hành, sự gắn kết và sức mạnh tập thể của Câu lạc bộ mình đang sinh hoạt.

Theo kế hoạch, Giải Vô địch các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất lần 2 sẽ diễn ra trong tháng 7-2026 với ba cột mốc quan trọng gồm vòng loại lượt đi (21-7), vòng loại lượt về (22-7) và vòng chung kết (31-7).

Giải đấu dự kiến quy tụ 24 câu lạc bộ golf cùng gần 300 vận động viên tranh tài. Đáng chú ý, ngay trong buổi lễ công bố sáng nay đã có 12 Câu lạc bộ chính thức xác nhận đăng ký tham dự, cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn từ cộng đồng golf đối với giải đấu.

Đại diện Ban tổ chức giải tại lễ công bố

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là thể thức thi đấu được xây dựng theo hướng mới lạ, kết hợp hài hòa giữa năng lực cá nhân và chiến thuật tập thể. Ở hai vòng loại, các đội sẽ lần lượt thi đấu theo các thể thức Fourball, Foursome và Single Stroke Play, áp dụng phương pháp tính điểm Stableford Gross Score. Sau hai ngày thi đấu, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp điểm số để xác định thứ hạng chung cuộc, qua đó lựa chọn 12 Câu lạc bộ xuất sắc nhất bước vào vòng đấu quyết định.

Tại vòng chung kết, các đội sẽ tranh tài thông qua hai thể thức đối kháng hấp dẫn là Single Match và Fourball Match.

Sự kết hợp giữa thi đấu cá nhân và đồng đội hứa hẹn tạo nên những màn so tài kịch tính, nơi chiến thuật, bản lĩnh và tinh thần tập thể sẽ đóng vai trò then chốt trên hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch.

24 câu lạc bộ sẽ tranh tài theo thể thức đồng đội với giải thưởng giá trị cao

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao dành cho các câu lạc bộ golf, giải đấu năm nay còn gây ấn tượng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỉ đồng.

Hệ thống giải thưởng đa dạng cùng nhiều phần quà hole-in-one giá trị không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho giải đấu mà còn thể hiện cam kết của Ban tổ chức trong việc mang đến một mùa giải chuyên nghiệp, đẳng cấp và giàu trải nghiệm dành cho cộng đồng golfer.



