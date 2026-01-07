HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Báo chí, quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Minh Chiến

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giới thiệu về các điểm mới nổi bật của Luật Báo chí 2025.

Ngày 7-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật Báo chí 2025.

Giới thiệu các điểm mới của Luật Báo chí, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Trịnh Thị Thủy cho biết luật có 4 Chương, 51 Điều (giảm 2 Chương, 10 Điều so với Luật Báo chí năm 2016).

Luật báo chí 2025: Điểm mới thúc đẩy phát triển báo chí trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy thông tin các điểm mới của Luật Báo chí. Ảnh: Trần Thường

Luật đã quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Theo bà Trịnh Thị Thuỷ, Luật Báo chí bổ sung các quy định như cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Bên cạnh đó, bổ sung nhiều quy định nhằm mở rộng không gian hoạt động cho cơ quan báo chí, đó là việc xuất bản báo chí trên không gian mạng. Luật đã quy định kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng, nội dung báo chí hoàn chỉnh của nền tảng số báo chí quốc gia là sản phẩm báo chí.

Bổ sung quy định Nhà nước đầu tư nền tảng số báo chí quốc gia, hạ tầng dữ liệu báo chí số và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số báo chí để thúc đẩy chuyển đổi số báo chí; cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL nêu rõ luật cũng quy định cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Giao Chính phủ quy định chi tiết về liên kết trong hoạt động báo chí, minh bạch trách nhiệm, quyền lợi của các bên khi tham gia liên kết để thúc đẩy phát triển báo chí.

Tại Luật Báo chí, đã quy định đầy đủ các phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và hỗ trợ cước vận chuyển, chi phí đăng tải, truyền dẫn, phát sóng để báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, truyền thông chính sách, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: Thu từ bán quyền đọc, nghe, xem và cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; Thu từ hoạt động tài chính và phần vốn góp vào doanh nghiệp (nếu có); Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; Thu từ thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; Thu từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học.

Luật Báo chí đã quy định quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Sửa đổi quy định tên gọi 4 loại hình báo chí, gồm: Báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình.

Bổ sung các khái niệm "Tạp chí" để phân biệt rõ báo, tạp chí, chống "báo hóa" tạp chí. Bổ sung quy định xuất bản báo chí trên không gian mạng để quy định nguyên tắc quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Ngoài ra, Luật Báo chí 2025 bổ sung quy định về lãnh đạo cơ quan báo chí để thể chế hóa quy định của Đảng về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí; giao Chính phủ quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí.

Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Luật Báo chí bổ sung điều kiện xét cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Luật giao Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định thẩm quyền tổ chức, chương trình và yêu cầu lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Bổ sung quy định những người làm việc tại cơ quan tạp chí khoa học không thuộc đối tượng xét cấp thẻ nhà báo.

Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua, quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua, quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

(NLĐO)- Theo luật vừa được Quốc hội thông qua, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc.

Hôm nay, Quốc hội dự kiến thảo luận dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Hôm nay (24-11), kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV bước vào tuần làm việc thứ sáu.

Cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực ở một số địa phương trong Luật Báo chí sửa đổi

(NLĐO) - Theo Chủ nhiệm UB Văn hóa-Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến đề nghị Luật Báo chí (sửa đổi) cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực một số địa phương

