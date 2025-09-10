Công bố mới đáng lo về nhận thức, điều trị ung thư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Công bố mới đáng lo về nhận thức, điều trị ung thư

XUÂN THU

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy nhận thức về việc điều trị ung thư tại Việt Nam còn nhiều hạn chế từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và chăm sóc.

Công bố này được nêu ra tại tọa đàm về nghiên cứu mới trong nhận thức và cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế trong chăm sóc và điều trị ung thư ở Việt Nam và Đông Nam Á do Siemens Healthineers tổ chức chiều 10-9.

Công bố mới đáng lo về nhận thức, điều trị ung thư - Ảnh 1.

Các chuyên gia công bố nghiên cứu mới về nhận thức trong việc tầm soát, điều trị ung thư

Khảo sát thực hiện trên 6.000 người tại 6 quốc gia Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) chỉ ra rằng có 84% người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát hiện ung thư sớm nhưng tỉ lệ tầm soát ung thư còn thấp (34%). 74% biết đến dịch vụ chăm sóc sau điều trị ung thư, song gần một nửa (48%) chưa hiểu rõ quá trình này bao gồm những gì. 

Phần lớn người dân cho rằng việc điều trị ung thư dễ tiếp cận (41%) và mang lại hiệu quả cao khi được phát hiện và chẩn đoán sớm (50%) nhưng họ vẫn có sự e ngại về chi phí điều trị (48%) và những tác dụng phụ đi kèm (47%). 

Tại Đông Nam Á, chi phí điều trị là rào cản hàng đầu, song Việt Nam lại là quốc gia có mức độ lo ngại thấp thứ hai (48%), hoàn toàn trái ngược với Singapore (67%).

Nghiên cứu cũng ghi nhận người dân tin tưởng vào mô hình chăm sóc ung thư "one-stop" (Trung tâm điều trị chuyên sâu), đồng thời có thái độ cởi mở với đổi mới số trong y tế.

"Khảo sát này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận toàn diện quá trình điều trị ung thư, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn bắt đầu hay kết thúc" - ông Fabrice Leguet, Chủ tịch Siemens Healthineers khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh.


Tin liên quan

Một nhóm thuốc thông dụng có thể là vũ khí chống ung thư mới

Một nhóm thuốc thông dụng có thể là vũ khí chống ung thư mới

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA - Mỹ) đã vạch ra chiến lược điều trị ung thư đột phá.

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

(NLĐO) - Sử dụng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhi ung thư và những trường hợp khối u phức tạp.

AI không thể thay thế bác sĩ mà giúp làm việc tốt hơn

(NLĐO)- AI có thu thập và xử lý dữ liệu, tự động hóa cảnh báo gửi đến mọi người, phân tích hành vi, xu hướng sức khỏe cá nhân, dự báo nguy cơ bệnh

ung thư y tế bệnh viện cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo