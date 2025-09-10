Công bố mới đáng lo về nhận thức, điều trị ung thư

Công bố này được nêu ra tại tọa đàm về nghiên cứu mới trong nhận thức và cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế trong chăm sóc và điều trị ung thư ở Việt Nam và Đông Nam Á do Siemens Healthineers tổ chức chiều 10-9.

Các chuyên gia công bố nghiên cứu mới về nhận thức trong việc tầm soát, điều trị ung thư

Khảo sát thực hiện trên 6.000 người tại 6 quốc gia Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) chỉ ra rằng có 84% người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát hiện ung thư sớm nhưng tỉ lệ tầm soát ung thư còn thấp (34%). 74% biết đến dịch vụ chăm sóc sau điều trị ung thư, song gần một nửa (48%) chưa hiểu rõ quá trình này bao gồm những gì.

Phần lớn người dân cho rằng việc điều trị ung thư dễ tiếp cận (41%) và mang lại hiệu quả cao khi được phát hiện và chẩn đoán sớm (50%) nhưng họ vẫn có sự e ngại về chi phí điều trị (48%) và những tác dụng phụ đi kèm (47%).

Tại Đông Nam Á, chi phí điều trị là rào cản hàng đầu, song Việt Nam lại là quốc gia có mức độ lo ngại thấp thứ hai (48%), hoàn toàn trái ngược với Singapore (67%).

Nghiên cứu cũng ghi nhận người dân tin tưởng vào mô hình chăm sóc ung thư "one-stop" (Trung tâm điều trị chuyên sâu), đồng thời có thái độ cởi mở với đổi mới số trong y tế.

"Khảo sát này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận toàn diện quá trình điều trị ung thư, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn bắt đầu hay kết thúc" - ông Fabrice Leguet, Chủ tịch Siemens Healthineers khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh.



