Sức khỏe

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

Quang Nhật

(NLĐO) - Sử dụng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhi ung thư và những trường hợp khối u phức tạp.

Sáng 23-8, trong khuôn khổ Hội nghị Ung thư thường niên Huế - 2025, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức hội thảo Xạ trị proton tại Việt Nam lần thứ nhất. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị ung thư hiện đại của thế giới tại Việt Nam.

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội thảo Xạ trị proton Việt Nam lần thứ nhất.

Với sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, hội thảo đã mở ra diễn đàn học thuật uy tín, kết nối các nhà khoa học, bác sĩ và nhà quản lý, từ đó định hướng chiến lược cho việc đưa xạ trị Proton vào thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư, giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân tại Việt Nam.

Theo báo cáo GLOBOCAN 2022, toàn cầu ghi nhận 19,9 triệu ca ung thư mới và gần 10 triệu ca tử vong, tỷ lệ tử vong chiếm hơn 50%. Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ngày càng tăng, đòi hỏi ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp- Ảnh 2.

GS-TS Phạm Như Hiệp phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, xạ trị proton được đánh giá là phương pháp hiện đại hàng đầu, sử dụng chùm hạt proton năng lượng cao (160-230 MeV) tiêu diệt tế bào ung thư một cách chính xác, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả đối với bệnh nhi và những ca có khối u phức tạp, gần cơ quan quan trọng.

Tại hội thảo, GS Andrew Chang – Giám đốc Trung tâm Proton California (Mỹ) – cùng các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai, giới thiệu các công nghệ mới như DynamicARCConformalFLASH; đồng thời cập nhật kết quả ứng dụng trong ung thư đầu cổ, ung thư vú và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

GS- TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhấn mạnh rằng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhân nhi khoa và những trường hợp khối u phức tạp, nằm ở vị trí khó hoặc gần các cơ quan quan trọng. Đây là nhóm bệnh nhân vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của các phương pháp điều trị truyền thống. 

Việc triển khai xạ trị proton tại Bệnh viện Trung ương Huế không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ y tế tiên tiến cho người bệnh trong nước mà còn góp phần khẳng định vị thế của bệnh viện; góp phần cùng Bệnh viện K và Bệnh viện Chợ Rẫy hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm điều trị ung thư chuyên sâu hàng đầu Đông Nam Á.

TS - BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế đang xúc tiến Đề án xây dựng 3 Trung tâm Xạ trị Proton tại Bệnh viện K, Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 – 2030. Dự án sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận điều trị tiên tiến, giảm chi phí ra nước ngoài và nâng cao năng lực y tế quốc gia.

Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế đã trình đề án lên Bộ Y tế để xem xét, phê duyệt.


