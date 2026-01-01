HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chiều 31-12 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ninh Bình công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Đặng Xuân Phong (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Vũ Hồng Hiên. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo đó, ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ninh Bình công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao quyết định cho Thượng tá Cù Quốc Thắng. Ảnh: Báo Ninh Bình

Công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh các cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ đều là những cán bộ có quá trình rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, có kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn, uy tín trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm công tác dày dặn, ông Đặng Xuân Phong tin tưởng những cán bộ được điều động sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm thích ứng với môi trường công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, cũng như đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như TP Hải Phòng.

Tin liên quan

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại phường Lái Thiêu

TPHCM trao các quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO) - Ngày 31-12, tại các phường Phú Giáo, Tân Khánh và Bình Dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao các quyết định về công tác cán bộ

Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

tổ chức hội nghị Ban Thường vụ công tác cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo