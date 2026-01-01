Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, ông Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trao quyết định về công tác cán bộ cho ông Vũ Hồng Hiên. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo đó, ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao quyết định cho Thượng tá Cù Quốc Thắng. Ảnh: Báo Ninh Bình

Công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Cù Quốc Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh các cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ đều là những cán bộ có quá trình rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, có kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn, uy tín trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm công tác dày dặn, ông Đặng Xuân Phong tin tưởng những cán bộ được điều động sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm thích ứng với môi trường công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, cũng như đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như TP Hải Phòng.