TPHCM trao các quyết định về công tác cán bộ

Tại phường Bình Dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương (trái) và tân Bí thư phường Dĩ An (phải)

Ông Nguyễn Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trần Thị Diễm Trinh (phải) giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phường Tân Khánh, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lê Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các nhân sự mới

Tại xã Phú Giáo, ông Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.