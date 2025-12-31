Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng 31 - 12, tại Đảng ủy phường Lái Thiêu đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Chung.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM và phường Lái Thiêu chúc mừng các nhân sự vừa được điều động

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 136-QĐNS/TU ngày 26-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, phân công, chỉ định Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu. Theo đó, ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Đồng thời công bố và trao Quyết định số 144-QĐNS/TU ngày 26-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường An Phú tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Minh, tân Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu bày tỏ vinh dự và trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng, giao trọng trách.

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Văn Minh hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, góp phần xây dựng phường Lái Thiêu ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng các ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Hữu Châu được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng điều động, phân công, chỉ định giữ các chức vụ chủ chốt tại phường Lái Thiêu.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc kiện toàn nhân sự lần này thể hiện sự quan tâm của Thành ủy đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời đề nghị các ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Hữu Châu được phân công nhiệm vụ mới phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể lãnh đạo phường tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Thành ủy và nhân dân.