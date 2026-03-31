Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

PHAN ANH

(NLĐO) - Bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND phường Bình Quới vừa được kiện toàn, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Sáng 31-3, HĐND phường Bình Quới, TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND phường.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao giấy chứng nhận và chúc mừng các đại biểu HĐND phường Bình Quới. Ảnh: PHAN ANH

Theo đó, bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy phường được bầu làm Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Quốc Thống làm Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Thúy Dung làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Lâm Thị Thu Lan làm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng lãnh đạo HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHAN ANH

Về bộ máy UBND phường, ông Đặng Minh Nguyên được bầu làm Chủ tịch; ông Mai Quang và ông Bùi Nguyên Vũ làm Phó Chủ tịch; 5 ủy viên gồm: ông Nguyễn Tấn Phát, Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường; ông Nguyễn Tiến Phước, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị; ông Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng Công an phường; ông Trần Quốc Tiến, Chỉ huy trưởng Chỉ huy quân sự phường; ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân chúc mừng bộ máy UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Minh Quân cam kết HĐND phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu của nhiệm kỳ mới, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND phường.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao hoa chúc mừng kỳ họp của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

"Đây là bước then chốt để lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, bảo đảm lãnh đạo, điều hành hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn tới" - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhìn nhận.

TPHCM: Phường Bình Quới kiện toàn nhân sự chủ chốt, sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: PHAN ANH

Bước vào nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị HĐND phường Bình Quới bảo đảm mọi quyết định phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, vì lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Song song đó, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; bảo đảm các nghị quyết ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống; tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Mỗi đại biểu HĐND phường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới

Ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới

(NLĐO)- Tất cả sản phẩm bày bán tại Điểm phúc lợi đoàn viên đều được giảm giá từ 10-50%

Kỳ vọng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa "thay da đổi thịt"

(NLĐO) - Thông tin TPHCM "chốt" được nhà đầu tư thực hiện dự án đã thắp lên hy vọng "đổi đời" cho người dân bán đảo Thanh Đa sau hàng chục năm chờ đợi

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN VANG BÓNG MỘT THỜI: Gọi tên Bình Quới, Văn Thánh

Việc phát triển du lịch ở Bình Quới, Văn Thánh cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển không gian xanh và bền vững của TP HCM

