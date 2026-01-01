HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công chức biệt phái về phường: Người dân và địa phương được lợi

Bài và ảnh: LÊ VĨNH

Hơn 500 công chức Sở Xây dựng biệt phái về cơ sở đã giúp giảm tải cho địa phương, đẩy nhanh thủ tục hoàn công và xử lý dứt điểm tồn đọng

Trong bối cảnh TP HCM phân cấp mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng về cấp phường, lực lượng công chức biệt phái từ Sở Xây dựng đã trở thành "cánh tay nối dài" đắc lực. Việc này giúp hồ sơ của người dân được xử lý nhanh, công trình được giám sát chặt chẽ và những khó khăn ở cơ sở dần được tháo gỡ.

Sâu sát từng công trình

Đúng 9 giờ một ngày cuối tháng 12-2025, tổ công tác về quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Diên Hồng có mặt tại một công trình đang thi công trên đường Hòa Hảo để kiểm tra theo kế hoạch. Tổ gồm 1 công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường cùng 2 công chức do Sở Xây dựng biệt phái.

Tại hiện trường, các thành viên nhanh chóng triển khai đo đạc, đối chiếu thực tế với số liệu trong giấy phép xây dựng. Sau khi xác định công trình thi công đúng phép, một thành viên tổ công tác trực tiếp nhắc nhở đơn vị thi công: "Trong quá trình làm phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và vệ sinh, tránh làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh".

Rời đường Hòa Hảo, tổ công tác tiếp tục di chuyển đến một công trình khác trên đường Vĩnh Viễn. Tại đây, sau khi kiểm tra các hạng mục đều bảo đảm đúng giấy phép, thành viên tổ công tác thông báo tin vui cho gia chủ: Tổ sẽ hoàn thiện hồ sơ ngay để gia đình sớm làm thủ tục hoàn công. Việc được hướng dẫn và giải quyết hồ sơ nhanh chóng ngay tại địa bàn giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đáng kể.

Tại mỗi công trình mà tổ công tác đến kiểm tra đều nhận được sự phối hợp của người dân và đơn vị thi công. Qua trao đổi, chủ các công trình đều cho biết tổ công tác làm việc rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, tận tình. Điều này cũng giúp họ yên tâm chờ ngày công trình hoàn thiện.

Công chức biệt phái về phường: Người dân và địa phương được lợi - Ảnh 1.

Tổ công tác về quản lý trật tự xây dựng và đô thị phường Diên Hồng, TP HCM kiểm tra công trình thi công trên đường Hòa Hảo

Giảm tải áp lực

Ông Cao Văn Ngọ, Tổ trưởng tổ biệt phái của Sở Xây dựng tại phường Diên Hồng, cho biết hiện phường có 4 công chức biệt phái. Để công việc trôi chảy, phường đã bố trí cho tổ ngồi làm việc chung tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị.

"Nhiệm vụ chính của các thành viên là phối hợp với UBND phường quản lý, kiểm tra công trình. Nếu phát hiện sai phạm sẽ tham mưu xử lý ngay. Nhờ ngồi chung và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ biệt phái và cán bộ phường phối hợp rất chặt, xử lý nhanh phản ánh của người dân" - ông Ngọ chia sẻ.

Hiệu quả giảm tải cũng thấy rõ tại phường Tân Sơn Hòa. Theo ông Mai Phước Khánh, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Sơn Hòa, trước đây phường chỉ có 2 công chức phải "ôm đồm" từ xây dựng, môi trường, đất đai đến kiêm nhiệm trật tự đô thị, lại không có chuyên môn sâu nên rất khó khăn trong việc bám sát địa bàn.

"Từ khi tiếp nhận 5 công chức biệt phái, phường đã chia được thành 2 tổ phụ trách 28 khu phố. Nhờ có lực lượng chuyên môn từ sở về, phường chủ động hơn hẳn. Việc kiểm tra, quản lý địa bàn hiệu quả hơn trước rất nhiều" - ông Khánh thông tin.

Hiệu quả thấy rõ

Theo Sở Xây dựng TP HCM, từ đầu tháng 11-2025, hơn 500 công chức Phòng Kiểm tra chuyên ngành đã được biệt phái về UBND các xã, phường, đặc khu. Lực lượng này chịu sự phân công, đánh giá trực tiếp của địa phương.

Bà Trương Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ này, nhất là khi phường đang theo dõi, quản lý tới 79 giấy phép xây dựng (trong đó 64 công trình có giấy phép xây dựng do sở bàn giao). Bà Hạnh nhận định: "Khối lượng công việc rất lớn trong khi biên chế phường hạn chế. Với sự tham gia của công chức biệt phái, công tác kiểm tra cơ bản được bảo đảm".

Đáng chú ý, lực lượng này còn phối hợp rà soát để tiếp tục tham mưu xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng kéo dài nhiều năm trước đây. Qua đó, góp phần quan trọng giúp công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường được thực hiện liên tục, chặt chẽ hơn.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, cho biết các nhiệm vụ liên quan đến trật tự xây dựng đều được phân công cho công chức của phường và công chức biệt phái cùng tham gia. "Công chức biệt phái gần như làm việc toàn thời gian tại phường, cùng gánh vác trách nhiệm với cán bộ, công chức của phường" - ông Vũ nói thêm. 

Cần thêm cơ chế để phục vụ dân tốt hơn

Để mô hình này thực sự mang lại hiệu quả bền vững, minh bạch và gần dân, từ thực tiễn cơ sở, UBND phường Diên Hồng kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý cán bộ biệt phái thống nhất toàn thành phố. Có quy chế rõ ràng, địa phương sẽ thuận lợi hơn trong điều hành và đánh giá hiệu quả.

Ngoài ra, phường cũng mong muốn Sở Xây dựng bổ sung công chức chuyên môn về giao thông vận tải, quản lý hạ tầng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ định kỳ. Các cơ quan chuyên môn cấp thành phố cần tiếp tục đồng hành, hướng dẫn kịp thời những vấn đề mới phát sinh sau phân cấp để công tác quản lý ngày càng minh bạch, hiệu quả.


