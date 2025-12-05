Công chức loại A3 hưởng hệ số lương thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 17/2013/NĐ-CP, hệ số lương đối với công chức loại A3 – nhóm giữ các chức danh cao cấp trong cơ quan nhà nước – được chia thành 2 nhóm A3.1 và A3.2, tương ứng với yêu cầu chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch cao.

Nhóm A3.1 áp dụng hệ số lương từ 6,20 đến 8,00, gồm 6 bậc.

Các chức danh trong nhóm này gồm: chuyên viên cao cấp; thanh tra viên cao cấp; kiểm toán viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp trong các lĩnh vực thuế, ngân hàng, thị trường, chất lượng sản phẩm – hàng hóa; kiểm tra viên cao cấp thuế, hải quan; thống kê viên cao cấp; thẩm kế viên cao cấp; chấp hành viên cao cấp và thẩm tra viên cao cấp thuộc hệ thống thi hành án dân sự. Đây là đội ngũ chuyên môn sâu, thường đảm nhiệm vai trò tham mưu, kiểm tra và giám sát những lĩnh vực phức tạp.

Nhóm A3.2 có hệ số lương từ 5,75 đến 7,55, gồm 6 bậc.

Cùng với việc hưởng lương theo bảng lương quy định công chức nhóm A3 phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo Luật Cán bộ, công chức

Nhóm này chủ yếu dành cho kế toán viên cao cấp và kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật, lực lượng quan trọng trong công tác tài chính – kế toán và kiểm dịch chuyên ngành.

Trong đó, công chức phải chấp hành pháp luật; thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao; phối hợp trong xử lý công việc; tôn trọng và hướng dẫn đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp.

Công chức cũng phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, không lợi dụng vị trí để vụ lợi hoặc gây phiền hà trong quá trình thi hành nhiệm vụ.