Công diễn nhiều vở kịch đặc sắc nhân kỷ niệm 50 năm TP vinh dự mang tên Bác

Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), chuỗi chương trình quảng bá và biểu diễn các tác phẩm kịch nói tiêu biểu sẽ diễn ra liên tục từ ngày 29-6 đến 15-7 tại nhiều sân khấu, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và không gian văn hóa trên địa bàn TP HCM.

Một cảnh trong vở "Cánh đồng rực lửa"

Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên thưởng thức những tác phẩm sân khấu chất lượng, từng đoạt Huy chương Vàng tại các liên hoan sân khấu toàn quốc và của thành phố. Không chỉ tổ chức biểu diễn tại các nhà hát chuyên nghiệp, chương trình còn mở rộng không gian phục vụ đến các trường đại học, trung tâm văn hóa, doanh nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang. Cách làm này góp phần đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để nhiều đối tượng khán giả tiếp cận những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Danh mục các vở diễn lần này khá phong phú, từ đề tài cách mạng, lịch sử, chiến tranh đến những câu chuyện về gia đình, con người và khát vọng sống, phản ánh nhiều lát cắt của xã hội Việt Nam. Như vở "Đồng chí" - tái hiện hình tượng người chiến sĩ với tinh thần đồng đội, lòng yêu nước và sự hy sinh vì Tổ quốc; vở "Bông cánh cò" - tác phẩm giàu chất nhân văn, hướng đến những giá trị của tình thân, quê hương và ký ức tuổi thơ, phù hợp với nhiều thế hệ khán giả;

và các vở "Một cuộc chiến khác", "Cánh đồng rực lửa", "Khát vọng bình yên", "Má ơi! Út dìa", "Ngày ấy cổng trời", "Thanh gươm và Bà mẹ" … mỗi tác phẩm có một cách kể chuyện riêng nhưng đều hướng đến giá trị của hòa bình, sự hy sinh và khát vọng sống của con người.