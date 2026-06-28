Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nhân dịp ra mắt vở kịch "Áo xưa dù nhàu" tại Nhà hát Thành phố, đạo diễn Minh Nguyệt sẽ giới thiệu triển lãm của con gái


Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 1.

Họa sĩ Moon (Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh - hay còn gọi là Mi Mi)

Khán giả sẽ gặp một hình ảnh rất khác của đạo diễn Minh Nguyệt trong những ngày chuẩn bị công diễn vở kịch mới tại Nhà hát Thành phố.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, bà còn tất bật lo từng khung tranh, từng góc trưng bày cho triển lãm hội họa đầu tiên của con gái - họa sĩ Moon (hay còn gọi là Mi Mi).

Đằng sau những bức tranh ấy là hành trình hơn ba mươi năm của một người mẹ lặng lẽ vun bồi nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và tin tưởng tuyệt đối vào thiên hướng nghệ thuật của con.

Luôn cầu nguyện cho con lớn lên bằng lòng nhân ái

Mi Mi là người con duy nhất của đạo diễn Minh Nguyệt và gia đình. Ngay từ khi con vừa chào đời, mỗi đêm bà đều âm thầm cầu nguyện: "Xin cho con gái Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh được phát triển bình thường, thông minh, hiếu thảo, sâu sắc, nhân ái và trở thành người hữu dụng".

Đó không phải lời cầu mong con nổi tiếng hay thành đạt, mà chỉ mong con trở thành một người tử tế.

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 2.

Đạo diễn Minh Nguyệt và chồng (ông Nguyễn Thế Vinh)

Một buổi sáng, đạo diễn Minh Nguyệt mở cửa thì thấy trước nhà treo tấm bảng viết bằng phấn: "Tại đây có nhận dạy đàn piano". Hỏi ra mới biết chính con gái đã viết. Cô bé chỉ cười ngượng: "Con muốn nhà mình không còn khó khăn nữa". Cuối cùng, cha mẹ chỉ biết ôm con vào lòng và bảo: "Con chỉ cần học giỏi là ba mẹ hạnh phúc rồi". Những ký ức ấy đến hôm nay vẫn khiến bà xúc động mỗi khi nhắc lại.

Một cô gái được nuôi dưỡng bằng văn chương và âm nhạc

Nếu hội họa là con đường Mi Mi chọn để đi, thì âm nhạc và văn chương lại là hai mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn cô. Ngay từ nhỏ, Mi Mi đã chơi piano rất xuất sắc.

Có lần họa sĩ Lê Văn Định đến nhà làm việc, nghe tiếng đàn từ trên lầu vọng xuống liền hỏi:

"Em mở băng cassette gì mà hay vậy?". Khi biết chính Mi Mi đang chơi đàn, ông lập tức đề nghị cô tham gia thu âm cho sân khấu. Nhưng cô gái nhỏ chỉ mỉm cười từ chối. Điều khiến mẹ tự hào hơn cả không phải tài năng, mà là sự khiêm tốn.

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 3.

Tranh sơn dầu "Khăn thương nhớ ai?" của họa sĩ Moon

Mi Mi cũng mê văn học từ rất sớm. Cô đọc nguyên tác những kiệt tác như "Cuốn theo chiều gió", "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris", "Anna Karenina"... Đặc biệt, khi sang Mỹ học tập, cuốn sách đầu tiên cô mang theo chính là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Với đạo diễn Minh Nguyệt, đó là minh chứng rằng con gái mình dù đi xa vẫn luôn hướng về văn hóa Việt.

Lá thư gửi Hoàng tử William và hồi âm từ Cung điện Buckingham

Một kỷ niệm gia đình vẫn được lưu giữ như báu vật cho đến hôm nay. Khi học lớp 9 tại một trường quốc tế, Mi Mi rất ngưỡng mộ Hoàng tử William.

Được thầy hiệu trưởng người Anh cho địa chỉ Cung điện Buckingham, cô bé quyết định viết thư gửi Hoàng tử. Cô giáo dạy Anh văn đã cùng học trò ra bưu điện gửi lá thư ấy, dù cả hai đều nghĩ sẽ chẳng bao giờ có hồi âm.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, giữa một đêm mưa lớn, gia đình bất ngờ nhận được phong thư trắng trang trọng từ Cung điện Buckingham.

Bên trong là thư cảm ơn dành cho Mi Mi. Sau đó, Mi Mi còn sáng tác một truyện ngắn về Hoàng tử William và Cung điện Buckingham.

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 4.

Tranh sơn dầu "Hồn cầm" của họa sĩ Moon

Hội họa đến từ năng khiếu tự nhiên

Mi Mi từng học vẽ tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi khi mới 10 tuổi. Chỉ học một thời gian ngắn rồi nghỉ, nhưng cô vẫn miệt mài vẽ.

Những bức ký họa bằng bút chì nằm rải rác khắp nhà, từ chân dung người nông dân đội nón lá đến cánh đồng lúa dưới nắng.

Từ năm 2010, Mi Mi chính thức theo đuổi hội họa sơn dầu. Bút danh Moon dần được biết đến qua những tác phẩm giàu cảm xúc, hướng đến vẻ đẹp của con người và thiên nhiên.

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 5.

Tranh sơn dầu "Chân trời xanh" của họa sĩ Moon

Triển lãm lần này sẽ giới 50 tác phẩm sơn dầu bán trừu tượng với chủ đề "Những giấc mơ của Moon".

Điều khiến bà hạnh phúc nhất là Mi Mi biết sống tử tế, biết yêu cái đẹp, biết gìn giữ văn hóa dân tộc và luôn khiêm nhường trước tài năng của chính mình.

Một số bức tranh của của họa sĩ Moon:

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 6.

Tranh sơn dầu "Xuân thì" của họa sĩ Moon

Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon - Ảnh 7.

Tranh sơn dầu "Cánh đồng gió" của họa sĩ Moon


Tin liên quan

Đạo diễn Minh Nguyệt khởi công vở kịch "Áo xưa dù nhàu", quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Đạo diễn Minh Nguyệt khởi công vở kịch "Áo xưa dù nhàu", quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

(NLĐO) - Đạo diễn Minh Nguyệt luôn tâm huyết với những kịch bản mang đậm chất văn học, bà đã khởi động dự án kịch mà bà ấp ủ nhiều năm

Minh Nguyệt, Minh Trang, MeA Minh Anh với dự án khủng "Trái tim kiêu hãnh"

(NLĐO) – Minh Nguyệt, Minh Trang, MeA Minh Anh và các nghệ sĩ trong ê kíp sáng tạo vở "Trái tim kiêu hãnh" trên sân khấu Trăng

Minh Nguyệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo