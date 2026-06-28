Đạo diễn Minh Nguyệt dốc sức cho triển lãm tranh của con gái - họa sĩ Moon





Họa sĩ Moon (Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh - hay còn gọi là Mi Mi)

Khán giả sẽ gặp một hình ảnh rất khác của đạo diễn Minh Nguyệt trong những ngày chuẩn bị công diễn vở kịch mới tại Nhà hát Thành phố.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, bà còn tất bật lo từng khung tranh, từng góc trưng bày cho triển lãm hội họa đầu tiên của con gái - họa sĩ Moon (hay còn gọi là Mi Mi).

Đằng sau những bức tranh ấy là hành trình hơn ba mươi năm của một người mẹ lặng lẽ vun bồi nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và tin tưởng tuyệt đối vào thiên hướng nghệ thuật của con.

Luôn cầu nguyện cho con lớn lên bằng lòng nhân ái

Mi Mi là người con duy nhất của đạo diễn Minh Nguyệt và gia đình. Ngay từ khi con vừa chào đời, mỗi đêm bà đều âm thầm cầu nguyện: "Xin cho con gái Nguyễn Thế Nguyệt Quỳnh được phát triển bình thường, thông minh, hiếu thảo, sâu sắc, nhân ái và trở thành người hữu dụng".

Đó không phải lời cầu mong con nổi tiếng hay thành đạt, mà chỉ mong con trở thành một người tử tế.

Đạo diễn Minh Nguyệt và chồng (ông Nguyễn Thế Vinh)

Một buổi sáng, đạo diễn Minh Nguyệt mở cửa thì thấy trước nhà treo tấm bảng viết bằng phấn: "Tại đây có nhận dạy đàn piano". Hỏi ra mới biết chính con gái đã viết. Cô bé chỉ cười ngượng: "Con muốn nhà mình không còn khó khăn nữa". Cuối cùng, cha mẹ chỉ biết ôm con vào lòng và bảo: "Con chỉ cần học giỏi là ba mẹ hạnh phúc rồi". Những ký ức ấy đến hôm nay vẫn khiến bà xúc động mỗi khi nhắc lại.

Một cô gái được nuôi dưỡng bằng văn chương và âm nhạc

Nếu hội họa là con đường Mi Mi chọn để đi, thì âm nhạc và văn chương lại là hai mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn cô. Ngay từ nhỏ, Mi Mi đã chơi piano rất xuất sắc.

Có lần họa sĩ Lê Văn Định đến nhà làm việc, nghe tiếng đàn từ trên lầu vọng xuống liền hỏi:

"Em mở băng cassette gì mà hay vậy?". Khi biết chính Mi Mi đang chơi đàn, ông lập tức đề nghị cô tham gia thu âm cho sân khấu. Nhưng cô gái nhỏ chỉ mỉm cười từ chối. Điều khiến mẹ tự hào hơn cả không phải tài năng, mà là sự khiêm tốn.

Tranh sơn dầu "Khăn thương nhớ ai?" của họa sĩ Moon

Mi Mi cũng mê văn học từ rất sớm. Cô đọc nguyên tác những kiệt tác như "Cuốn theo chiều gió", "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris", "Anna Karenina"... Đặc biệt, khi sang Mỹ học tập, cuốn sách đầu tiên cô mang theo chính là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Với đạo diễn Minh Nguyệt, đó là minh chứng rằng con gái mình dù đi xa vẫn luôn hướng về văn hóa Việt.

Lá thư gửi Hoàng tử William và hồi âm từ Cung điện Buckingham

Một kỷ niệm gia đình vẫn được lưu giữ như báu vật cho đến hôm nay. Khi học lớp 9 tại một trường quốc tế, Mi Mi rất ngưỡng mộ Hoàng tử William.

Được thầy hiệu trưởng người Anh cho địa chỉ Cung điện Buckingham, cô bé quyết định viết thư gửi Hoàng tử. Cô giáo dạy Anh văn đã cùng học trò ra bưu điện gửi lá thư ấy, dù cả hai đều nghĩ sẽ chẳng bao giờ có hồi âm.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, giữa một đêm mưa lớn, gia đình bất ngờ nhận được phong thư trắng trang trọng từ Cung điện Buckingham.

Bên trong là thư cảm ơn dành cho Mi Mi. Sau đó, Mi Mi còn sáng tác một truyện ngắn về Hoàng tử William và Cung điện Buckingham.

Tranh sơn dầu "Hồn cầm" của họa sĩ Moon

Hội họa đến từ năng khiếu tự nhiên

Mi Mi từng học vẽ tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi khi mới 10 tuổi. Chỉ học một thời gian ngắn rồi nghỉ, nhưng cô vẫn miệt mài vẽ.

Những bức ký họa bằng bút chì nằm rải rác khắp nhà, từ chân dung người nông dân đội nón lá đến cánh đồng lúa dưới nắng.

Từ năm 2010, Mi Mi chính thức theo đuổi hội họa sơn dầu. Bút danh Moon dần được biết đến qua những tác phẩm giàu cảm xúc, hướng đến vẻ đẹp của con người và thiên nhiên.

Tranh sơn dầu "Chân trời xanh" của họa sĩ Moon

Triển lãm lần này sẽ giới 50 tác phẩm sơn dầu bán trừu tượng với chủ đề "Những giấc mơ của Moon".

Điều khiến bà hạnh phúc nhất là Mi Mi biết sống tử tế, biết yêu cái đẹp, biết gìn giữ văn hóa dân tộc và luôn khiêm nhường trước tài năng của chính mình.

Một số bức tranh của của họa sĩ Moon:

Tranh sơn dầu "Xuân thì" của họa sĩ Moon

Tranh sơn dầu "Cánh đồng gió" của họa sĩ Moon



