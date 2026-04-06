Công đoàn Cao su Việt Nam chăm lo toàn diện cho người lao động

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành cao su đối diện không ít thách thức từ thị trường và yêu cầu phát triển bền vững, hoạt động công đoàn trong toàn ngành vẫn thể hiện rõ vai trò là điểm tựa vững chắc cho người lao động. Quý I/2026, Công đoàn Cao su Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa chăm lo đời sống đoàn viên, vừa góp phần ổn định sản xuất kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Chủ động tuyên truyền, giữ vững ổn định tư tưởng người lao động

Ngay từ đầu năm 2026, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp công đoàn trong ngành triển khai bài bản, đồng bộ. Nội dung tập trung vào việc phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tổ chức công đoàn và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, công đoàn các cấp đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Điều này góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ

Điểm nhấn nổi bật trong quý I/2026 là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", các cấp công đoàn đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả. Toàn ngành đã có 70.609 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 25,2 tỉ đồng.

Các hình thức chăm lo đa dạng, từ thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phương tiện về quê, đến tổ chức "Chợ Tết Công đoàn", "Tết Sum vầy – Xuân an Đảng", "Bữa cơm tất niên Công đoàn"… Riêng cấp Công đoàn Cao su Việt Nam đã trực tiếp thăm, tặng quà cho 3.472 người lao động khó khăn, tổng kinh phí 3,472 tỉ đồng.

Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam

Bên cạnh đó, chương trình "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" tổ chức tại khu vực miền Đông Nam Bộ đã cung cấp hơn 200 mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, kết hợp các hoạt động văn hóa, giải trí, tạo không khí Tết ấm áp cho người lao động.

Đáng chú ý, các đơn vị trong ngành đã hỗ trợ 2.338 công nhân về quê đón Tết với tổng kinh phí hơn 3,5 tỉ đồng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cho gần 28.000 lao động không có điều kiện về quê, giúp họ đón Tết tại đơn vị trong không khí đoàn kết, sẻ chia.

Công đoàn Cao su Đồng Nai tặng quà cho công nhân mới

Thi đua lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần vượt khó

Song song với hoạt động chăm lo dịp Tết, công đoàn các cấp tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp, giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động. Đến hết quý I, đã có 36/59 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp, bữa ăn ca… được thực hiện đầy đủ.

Đặc biệt, các đơn vị đã tổ chức tham quan, nghỉ mát cho 19.089 người lao động với tổng kinh phí hơn 61,7 tỉ đồng; hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo và triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 4,6 tỉ đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Công đoàn Cao su Việt Nam đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thi đua trong toàn ngành.

Đồng thời, phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua năm 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh thị trường cao su đang có những tín hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tạo nền tảng vững chắc cho quý II và cả năm 2026

Hiện nay, Công đoàn Cao su Việt Nam quản lý 59 công đoàn cơ sở với 47.444 đoàn viên, trong đó có 21.791 đoàn viên nữ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Trong quý I, các cấp công đoàn đã giới thiệu 188 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 53 người đã được kết nạp. Các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất.

Công đoàn Cao su Chư Prông hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân khó khăn

Công tác nữ công được triển khai sôi nổi, thiết thực nhân dịp 8/3, với nhiều hoạt động phong phú như hội thi, thể thao, văn hóa, tọa đàm chuyên đề… thu hút đông đảo nữ đoàn viên tham gia. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỉ đồng. Các hoạt động không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần tôn vinh vai trò của lao động nữ trong ngành cao su.

Kết quả đạt được trong quý I cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động. Không chỉ dừng lại ở chăm lo đời sống, công đoàn còn góp phần quan trọng vào việc ổn định sản xuất, xây dựng môi trường làm việc hài hòa, thúc đẩy thi đua lao động sáng tạo.

Cao su Bà Rịa trao quà cho công nhân lao động

Công đoàn Cao su Bà Rịa trao tặng nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân Cháng Seo Cú tại xã Nấm Dẫn, tỉnh Tuyên Quang

Công đoàn Cao su Chư Mom Ray trao quà cho nữ công nhân khó khăn dịp 8.3.

Trong bối cảnh ngành cao su đang đứng trước yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, đặc biệt là các quy định về truy xuất nguồn gốc và chống phá rừng, vai trò của tổ chức công đoàn càng trở nên quan trọng.

Với nền tảng đã tạo dựng trong quý I, Công đoàn Cao su Việt Nam đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn cho người lao động, đồng hành cùng Tập đoàn vượt qua thách thức, phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.