Kinh tế

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khảo sát tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ngọc Ánh

(NLĐO) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) hiện có gần 97% vốn nhà nước, là một trong 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn nhất cả nước

Chiều 12-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức khảo sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) giữa bối cảnh Nghị quyết số 79-NQ/TW, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước vừa được ban hành và trước đó là Luật 68/2025 về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN. 

- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khảo sát

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Trưởng đoàn khảo sát, bày tỏ mong muốn lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện thể chế. Ông nhấn mạnh thể chế là tài nguyên, là nguồn lực phát triển đất nước.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 đạt nhiều khả quan với doanh thu đạt 32.000 tỉ đồng, lợi nhuận trên 6.500 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, phát biểu

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là trồng và khai thác cao su, Chủ tịch HĐQT VRG nêu rõ định hướng phát triển VRG thành một tập đoàn kinh tế nguồn lực mạnh với các trụ cột: phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới; đầu tư vào năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

Các dự án của Tập đoàn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện công ăn việc làm, sinh kế, thu nhập và phúc lợi, an sinh xã hội ổn định cho lực lượng lao động tại dự án cũng như cộng đồng dân cư quanh vùng dự án, xóa bỏ phong tục lạc hậu, xây dựng tác phong lao động công nghiệp, giúp đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh ở vùng biên giới.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, thông tin thêm, VRG hiện có gần 97% vốn nhà nước, là một trong 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn nhất cả nước.

Tập đoàn đang quản lý diện tích đất rất lớn với tổng cộng khoảng 400.000 ha (trong đó 285.000 ha trong nước và khoảng 115.000 ha tại Campuchia và Lào).

Ở lĩnh vực chính, VRG kiến nghị nhà nước cần xem gỗ cao su sau chu kỳ khai thác là sản phẩm chính thay vì được xem tài sản cố định thanh lý và phải đấu giá như hiện nay, gây khó khăn trong việc cơ cấu chi phí và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

- Ảnh 3.

Một khu công nghiệp của VRG

Tại TPHCM, VRG và các đơn vị thành viên đã nộp hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư 8 KCN và 12 cụm công nghiệp theo quy hoạch, tổng diện tích 4.300 ha. VRG sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn, cho thuê rẻ hơn để thu hút các nhà đầu tư các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và địa phương.

Ông Hưng cũng chỉ ra tiềm năng lớn của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng mới như tận dụng diện tích mái nhà xưởng rất lớn (riêng TPHCM có khoảng 1.400 mái nhà trên diện tích 1.360 ha) để phát triển năng lượng tái tạo.

Ông Hưng mong muốn chính quyền TPHCM hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về quy trình hành chính để việc phối hợp giữa hai bên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Lợi biểu dương VRG đã vượt qua các khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quản lý nguồn lực đất đai chặt chẽ và tốt hơn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị VRG tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP HCM trong phát triển các hành lang công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo...

Song song đó là nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững ổn định xã hội. VRG cũng cần chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị tập đoàn theo hướng thông minh, minh bạch.

