Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon

AN NA

(NLĐO) – Vượt qua nhiều thách thức của năm 2025, ngành cao su dự kiến giá trị xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, tăng 3% so với năm ngoái và hướng tới nguồn thu mới

Tối 12-12, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cao su tại Việt Nam 2025, kết hợp đón đoàn Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mua hàng và tôn vinh Hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025, Hội viên đạt danh hiệu Doanh nghiệp bền vững năm 2025. 

TIN LIÊN QUAN

Cơ hội trong thách thức

Theo VRA, năm 2025, kinh tế toàn cầu phục hồi tốt hơn dự báo nhưng vẫn đối mặt rủi ro từ bảo hộ thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu, tác động rõ nét lên ngành cao su. Trong bối cảnh thị trường biến động và niềm tin suy giảm, ngành cao su Việt Nam phải ứng phó nhiều sức ép về thương mại, chi phí và yêu cầu chuyển đổi xanh.

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, chính sách thuế quan Mỹ, biến động tỷ giá, chi phí logistics và năng lượng tăng cao, cùng tâm lý thận trọng từ nhà sản xuất – nhà nhập khẩu, có thể kìm hãm đà phục hồi của giá cao su. Đặc biệt, xu hướng chuyển sang vật liệu thay thế hoặc cao su tổng hợp, cũng như sự phát triển của phương tiện giao thông thân thiện môi trường (xe điện) là yếu tố dài hạn tác động đến nhu cầu cao su thiên nhiên.

Dù vậy, ngành cao su Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu chiến lược và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Xuất khẩu năm 2025 dự kiến tăng khoảng 3%, đạt 11,6 tỉ USD, trong đó cao su thiên nhiên hơn 3,2 tỉ USD, sản phẩm cao su khoảng 5,3 tỉ USD và gỗ cao su hơn 3,1 tỉ USD.

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 2.

Triển lãm sản phẩm cao su Việt Nam 2025 tại sự

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 3.

Sản phẩm tiêu biểu của VRG

Ông Lê Thanh Hưng - Chủ tịch VRA, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) - cho biết: Trong thách thức vẫn mở ra cơ hội nếu ngành tận dụng tốt xu hướng bền vững. Các định hướng trọng tâm gồm: thúc đẩy chuyển đổi xanh và truy xuất nguồn gốc; đổi mới công nghệ để giảm phát thải, tăng liên kết với địa phương – nông hộ; đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh sản phẩm chế biến sâu; chủ động theo dõi biến động chính sách để điều chỉnh kế hoạch. Với những nỗ lực này, ngành cao su Việt Nam có cơ sở để củng cố vị thế và đóng góp bền vững hơn cho nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương - ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp và nỗ lực của VRA cùng cộng đồng doanh nghiệp trong ngành thời gian qua.

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương - phát biểu tại Hội nghị

"Giai đoạn 2026–2030 dự kiến sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới, trong đó có sự tăng trưởng nhu cầu tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi; việc cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục được mở rộng; và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực vẫn tiếp diễn. Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành hàng cao su trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi FTA, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu xanh – bền vững" - ông Lê Hoàng Tài chia sẻ.

Khai phá nguồn thu bổ sung từ tín chỉ carbon

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, VRA tổ chức Hội thảo "Ngành cao su trước những chuyển động mới của thị trường" với sự tham dự của hơn 120 đại biểu.

Hội thảo nhằm đánh giá tổng quan ngành cao su Việt Nam hiện nay; cung cấp cho các hội viên về những thông tin cập nhật mới nhất; cùng trao đổi các cơ hội, chiến lược phát triển mới của ngành cao su Việt Nam và toàn cầu.

Tại Hội thảo, các chuyên gia và đại diện từ các tổ chức quốc tế uy tín đã chia sẻ những thông tin quý giá về cơ hội và thách thức với ngành cao su Việt Nam; Những động lực thị trường mới đang tái định hình cung và cầu cao su thiên nhiên; Cơ hội và thách thức từ thị trường tín chỉ carbon; Đổi mới công nghệ và sản phẩm từ cao su thiên nhiên…

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 5.

Ông Hans Evers, Giám đốc Phát triển Bền vững Công ty Weber & Schaerchia, chia sẻ về triển vọng mô hình nông lâm kết hợp trong ngành cao su

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 6.

Toàn cảnh hội thảo chiều 12-12

Đặc biệt, báo cáo viên thuộc VRG chia sẻ về lộ trình và kết quả triển khai thích ứng Quy định Chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), sản phẩm VRG GREEN trong thời gian qua của Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Thanh Hưng cho rằng một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay EUDR. Việc Việt Nam được xếp vào nhóm "rủi ro thấp" từ tháng 5-2025 là tín hiệu tích cực, giúp giảm áp lực kiểm tra đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thị trường tín chỉ carbon cũng là cơ hội mới cho nông nghiệp bền vững. Ngành cao su được đánh giá là có tiềm năng lớn trong việc tạo ra tín chỉ các-bon nhờ diện tích rừng trồng rộng lớn và khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon đáng kể. Tuy nhiên, để tận dụng thị trường này, ngành cao su cần chuẩn bị hệ thống đo đạc và kiểm chứng carbon minh bạch, cùng với sự tham gia của các tổ chức uy tín trong thẩm định và giao dịch carbon. Thị trường carbon không chỉ mang lại nguồn thu bổ sung mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các thị trường.

Thông qua các bài phát biểu và thảo luận sôi nổi tại Hội thảo, các đại diện ngành cao su sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về tương lai của ngành cao su, cũng như những chiến lược cần thiết để vượt qua thách thức và khai thác tối đa cơ hội, giúp ngành cao su không chỉ đáp ứng được các yêu cầu từ những chuyển động mới của thị trường mà còn tiến tới một nền kinh tế cao su bền vững, gia tăng giá trị và thân thiện với môi trường.

Tại hội nghị, VRA đã tôn vinh 23 Hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025 và 12 Hội viên đạt danh hiệu doanh nghiệp bền vững 2025.

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 7.

Năm 2025, có 12 đơn vị trực thuộc VRG nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững, Tổng công ty Cao su Đồng Nai xuất sắc nằm trong Top 10

Ngành cao su xuất khẩu đạt 11,6 tỉ USD, khai phá thị trường tín chỉ carbon - Ảnh 8.

Tôn vinh Hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng Nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025

Bên cạnh phát triển, ngành cao su luôn thể hiện trách nhiệm cộng đồng. Tại Hội nghị, VRA đã kêu gọi các doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung và Tây Nguyên.

Tin liên quan

VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

(NLĐO) – VRG cho biết đã chuẩn bị đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức 4% vốn điều lệ, tương đương 1.600 tỉ đồng cho cổ đông theo kế hoạch.

VRG có 2 Phó Tổng giám đốc mới

(NLĐO) – Ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em là 2 Phó Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG)

VRG về đích lợi nhuận cả năm chỉ trong 9 tháng – ghi dấu ấn kỷ niệm 96 năm truyền thống ngành

(NLĐO) – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã đạt lợi nhuận sau thuế 5.312 tỉ đồng, hoàn thành 106,8% kế hoạch cả năm 2025 chỉ trong 9 tháng.

cao su VRG Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hiệp hội Cao su Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo