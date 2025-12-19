HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư khu công nghiệp gần 2.400 tỉ đồng tại Tây Ninh

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 có quy mô hơn 495 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng, do VRG làm chủ đầu tư tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 19-12, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 tại xã Phước Thạnh.

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công dự án.

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh (cũ).

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 3.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, phát biểu tại lễ khởi công.

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 4.

Phối cảnh KCN Hiệp Thạnh

Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 có quy mô hơn 495 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng, do VRG làm chủ đầu tư, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, sinh thái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc định hình không gian phát triển công nghiệp tương lai của tỉnh, tạo điều kiện thu hút các ngành công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn

Cùng ngày, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn tại phường Tân Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh, dự án cao 24 tầng, đạt chuẩn khách sạn 4 sao quốc tế, tích hợp không gian hội nghị, thương mại và cộng đồng.

Tây Ninh chuẩn bị có công khu công nghiệp và khách sạn 4 sao - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại lễ khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn

“Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần xây dựng Tây Ninh xanh, đáng đến và đáng sống” - ông Thanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tin liên quan

Tây Ninh đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác

Tây Ninh đưa cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài vào khai thác

(NLĐO) - Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài được kỳ vọng rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thương Việt Nam – Campuchia

CT Group muốn triển khai khu liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN tại Tây Ninh

(NLĐO) - CT Group và tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng nghiên cứu phát triển liên hợp công nghệ UAV lớn nhất ASEAN.

Hình ảnh kho lạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vừa khánh thành ở Tây Ninh

(NLĐO)- Đây là một trong những kho lạnh tự động, thông minh lớn nhất Đông Nam Á với 110.000 pallets, diện tích sàn kho 18.000 m2.

