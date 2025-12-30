Công đoàn Đà Nẵng: Hơn 133 tỉ đồng hỗ trợ người lao động, tôn vinh 56 doanh nghiệp tiêu biểu

Sáng 30-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2025 và tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc chăm lo đời sống người lao động.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động và địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, hoạt động Công đoàn tại TP Đà Nẵng vẫn ghi nhận những con số ấn tượng về công tác an sinh và phát triển tổ chức.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, tôn vinh 56 doanh nghiệp chăm lo tốt cho đời sống người lao động năm 2025

Hỗ trợ hơn 133 tỉ đồng cho người lao động

Theo báo cáo của LĐLĐ TP Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 10-2025, đơn vị này quản lý 1.767 Công đoàn cơ sở với 216.707 đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống được triển khai xuyên suốt với tổng kinh phí hỗ trợ đạt gần 90 tỉ đồng thông qua các chương trình như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", "Mái ấm Công đoàn".

Trước tác động của đợt bão lũ lịch sử cuối năm, các cấp Công đoàn thành phố đã kịp thời chi hỗ trợ 43 tỉ đồng để thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên bị thiệt hại.

Như vậy, tổng nguồn lực huy động để đồng hành cùng người lao động trong năm qua lên đến hơn 133 tỉ đồng.

Trường Đại học Đông Á là một trong 56 đơn vị chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Bên cạnh đó, công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng được tăng cường. Trong năm 2025, các cấp Công đoàn đã tư vấn pháp luật cho hơn 1.500 công nhân; khởi kiện và hỗ trợ thi hành án hơn 150 vụ việc liên quan đến quyền lợi lao động. Tỉ lệ doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 86,9%, trong đó nhiều bản thỏa ước có các điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

Tôn vinh 56 "điểm sáng" doanh nghiệp

Tại hội nghị, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tôn vinh 56 doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động" năm 2025. Đây là những đơn vị ngoài nhà nước, sử dụng từ 20 lao động trở lên, đảm bảo các tiêu chí khắt khe về thu nhập, BHXH và an toàn vệ sinh lao động.

Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng được vinh danh vì những nỗ lực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên trong năm qua

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng tôn vinh các đơn vị chăm lo tốt đời sống người lao động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, biểu dương nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, dù phải "vật lộn" với khó khăn để duy trì sản xuất. Ông Thanh nhấn mạnh: "Nhiều đơn vị đã xem người lao động là tài sản quý báu, là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng thương hiệu. Việc tôn vinh hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh".

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức trong năm 2026. Theo đó, LĐLĐ thành phố cần tập trung ổn định bộ máy theo mô hình mới, hướng mạnh về cơ sở, nhất là tại các khu công nghiệp. Công đoàn phải có tiếng nói quyết liệt đối với những doanh nghiệp còn nợ lương, nợ BHXH để bảo vệ quyền lợi sát sườn cho người lao động.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, giao nhiệm vụ cho các cấp Công đoàn thành phố

Trong năm 2026, Công đoàn Đà Nẵng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ với 3 nhiệm vụ đột phá

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết năm 2026 sẽ là năm chuyển đổi mạnh mẽ với 3 nhiệm vụ đột phá: Bảo vệ quyền lợi người lao động; phát triển đoàn viên và chuyển đổi số toàn diện.

Trước mắt, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn TP Đà Nẵng triển khai chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng".

Đơn cử, chương trình "Chợ Tết Công đoàn" sẽ được tổ chức tại 4 điểm với kinh phí gần 10 tỉ đồng. Dự kiến, 24.000 suất quà sẽ được trao tận tay công nhân khó khăn và hơn 5.000 vé tàu, xe sẽ đưa người lao động về quê đón Tết.

Việc phát triển đoàn viên vẫn là áp lực lớn. Hiện TP Đà Nẵng còn 2.333 doanh nghiệp (từ 10 lao động trở lên) chưa có tổ chức Công đoàn, với tổng số hơn 61.000 lao động. Để giải quyết, LĐLĐ thành phố sẽ triển khai "App Công đoàn Đà Nẵng" nhằm kết nối trực tiếp và cung cấp dịch vụ phúc lợi cho người lao động trên môi trường số.