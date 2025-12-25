HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đà Nẵng: Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân khu công nghiệp

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tập trung giải quyết bài toán nhà ở xã hội và bảo vệ quyền lợi cốt lõi cho công nhân lao động.

Chiều 25-12, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đà Nẵng: Ký kết phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân khu công nghiệp - Ảnh 1.

Ký kết quy chế phối hợp giữa BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp và LĐLĐ TP Đà Nẵng

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động của Thành ủy và UBND thành phố trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện các kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ chế đặc thù của TP Đà Nẵng liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Đáng chú ý, quy chế ký kết lần này đặc biệt nhấn mạnh vào công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở. Hai bên sẽ tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh về tình hình công nhân lao động trong bối cảnh quan hệ lao động có nhiều diễn biến mới. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Một nội dung quan trọng trong quy chế phối hợp là việc rà soát quỹ đất và đề xuất quy hoạch các dự án nhà ở xã hội. Hai đơn vị sẽ cùng triển khai các thiết chế Công đoàn bằng nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa theo cơ chế đặc thù của thành phố.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, hỗ trợ và hướng dẫn công nhân tại các khu nhà ở trong khu công nghiệp cũng được chú trọng. 

Việc ký kết quy chế lúc này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế vận hành thông suốt, giúp giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân, góp phần xây dựng môi trường lao động văn hóa và bền vững tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ, người lao động khó khăn vay tối đa 200 triệu đồng

Đà Nẵng hỗ trợ cán bộ, người lao động khó khăn vay tối đa 200 triệu đồng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động khó khăn vay vốn, áp dụng lãi suất bằng mức đối với hộ nghèo

Bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Ngoài bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức chủ tịch, LĐLĐ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 còn có 4 phó chủ tịch

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I chính thức khai mạc

(NLĐO) – Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội của đoàn viên toàn thành phố.

bảo vệ quyền lợi Khu Công nghệ cao khu công nghiệp công nghệ cao công nhân khu công nghiệp
