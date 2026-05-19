Công đoàn hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Sáng 19-5, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Đoàn viên công đoàn học tập và làm theo Bác thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt". Bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, và bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt NamThái Thu Xương cho biết trải qua gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết của giai cấp công nhân và người lao động.

Với gần 10 triệu đoàn viên và hơn 62.000 công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn đã tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; triển khai hiệu quả nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Không chỉ dừng lại ở việc "học tập" mà đã cụ thể bằng cách "làm theo"

Theo bà Xương, một trong những động lực tinh thần quan trọng để tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng và được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập và làm theo, không chỉ dừng lại ở việc "học tập" mà đã cụ thể bằng cách "làm theo" với những việc làm phù hợp, thiết thực đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn và đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên công nhân viên chức người lao động cả nước.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với học tập và làm theo Bác được xây dựng, duy trì, nhân rộng như: "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Tháng Công nhân", "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn", "Bữa cơm Công đoàn"...

Đặc biệt, từ học tập và làm theo Bác, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" được phát động sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công nhân lao động; tạo ra hàng triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về "lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới", "chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất", đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; thúc đẩy tinh thần thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cán bộ Công đoàn phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng

Bà Thái Thu Xương gợi mở một số vấn đề trọng tâm để các đại biểu cùng nghiên cứu, thảo luận và suy ngẫm sâu sắc hơn về cách thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động công đoàn gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, đời sống, thu nhập của mỗi đoàn viên, người lao động.

Ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, trình bày tham luận

Thứ nhất, cần cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo Bác cho từng nhóm đối tượng một cách dễ học, dễ nhớ và dễ làm theo. Việc lựa chọn nội dung phải thật cụ thể, thiết thực, tránh chung chung, hình thức, để có thể triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các cấp công đoàn gắn với thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt.

Thứ hai, từ những mô hình hay, kinh nghiệm quý của tổ chức công đoàn và các cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu, cần tích cực lan tỏa nội dung học và làm theo, với mong muốn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tiếp tục thấm sâu từ nhận thức đến hành động và luôn là nhu cầu tự thân hàng ngày của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Thứ ba, thực hiện lời dạy của Người về bài học "lấy dân là gốc", cán bộ cần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân". Từ đó xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn "sát cơ sở, gần công nhân".

Theo đó, cán bộ Công đoàn phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.

"Với tinh thần trên, đội ngũ cán bộ Công đoàn sẽ trở thành những "đại sứ" mang tư tưởng của Bác đến gần hơn với công nhân, người lao động, từ đó xây dựng niềm tin. Khi công nhân, người lao động thấy cán bộ Công đoàn xuất hiện lúc họ khó khăn nhất, sẽ đặt trọn niềm tin vào điểm tựa vững chắc của mình là tổ chức Công đoàn" - bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.