Công đoàn khối đại học, cao đẳng TP HCM: Chỗ dựa của đoàn viên - lao động trong giáo dục đổi mới

Chiều 19-12, tại trụ sở Tổ công tác quản lý địa bàn số 1 (số 2F Nguyễn Hiến Lê, phường Tân Bình), LĐLĐ TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2024 – 2025 và triển khai công tác năm học 2025-2026.

Khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố gồm 50 công đoàn cơ sở (25 trường công lập và 25 trường ngoài công lập).

Trong năm học vừa qua, trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện, tăng tốc chuyển đổi số, mở rộng tự chủ đại học và triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, hoạt động Công đoàn tiếp tục phát huy rõ nét vai trò đồng hành cùng chuyên môn, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2024 – 2025 và triển khai công tác năm học 2025-2026 diễn ra chiều 19-12

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các trường và sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ TPHCM, các Công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên.

Nổi bật là các chương trình "Phúc lợi đoàn viên Công đoàn" được triển khai sâu rộng, qua đó, chăm lo Tết cho 16.178 lượt đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 119 tỉ đồng; tổ chức vui Tết cho người lao động không về quê với kinh phí 626 triệu đồng; hỗ trợ 374 trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo với gần 922 triệu đồng; chăm lo 6.292 đoàn viên trong "Tháng Công nhân" với kinh phí 4,9 tỉ đồng.

Đại diện các khối thi đua Công đoàn thực hiện nghi thức đăng ký thi đua năm học 2025 – 2026



Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh hỗ trợ tài chính vi mô, vốn tương trợ, phòng chống "tín dụng đen"; tổ chức bữa ăn, bữa cơm Công đoàn; duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa – thể thao, công tác xã hội, thu hút hơn 33.000 lượt đoàn viên - lao động tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Các phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ghi nhận 1.003 công trình, sáng kiến, làm lợi khoảng 520 triệu đồng, nhiều sáng kiến được khen thưởng với tổng kinh phí 336 triệu đồng; phong trào "Dạy tốt – Học tốt" được triển khai thiết thực với 25 trường tổ chức hội thi tay nghề, 1.233 người tham gia. Qua các phong trào thi đua có 3.109 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 17 cá nhân đạt danh hiệu thi đua cấp thành phố và cấp bộ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh với 20 đề tài cấp nhà nước, 62 đề tài cấp bộ, 882 đề tài cấp thành phố và cơ sở được công nhận; nhiều công trình được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Trong "Tháng Công nhân" lần thứ 17, các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như chương trình "Cảm ơn người lao động", tuyên dương điển hình, đối thoại với người lao động, chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đánh giá mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ đan xen nhưng Công đoàn Khối Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố đã khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên - lao động; đồng hành trách nhiệm cùng chuyên môn. Các hoạt động Công đoàn được triển khai hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn được tuyên dương tại hội nghị

Dịp này, LĐLĐ TPHCM khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. Theo đó, 18 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" và Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 15 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc triển khai các phong trào thi đua, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động được trao Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ TPHCM.



