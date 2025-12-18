GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Chăm lo toàn diện, thiết thực

Đại hội có sự tham dự của 175 đại biểu, đại diện cho gần 14.000 đoàn viên - lao động đang công tác, làm việc trong toàn hệ thống.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết xuyên suốt quá trình hoạt động, Công đoàn Saigon Co.op luôn giữ vững phương châm lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm. Cụ thể là công tác chăm lo người lao động (NLĐ) được triển khai toàn diện, thiết thực, có chiều sâu.

Các chương trình chăm lo dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, "Phúc lợi đoàn viên", Quỹ "Tương thân tương trợ" được duy trì và mở rộng, kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp NLĐ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đặc biệt, trong đợt bão, lũ, lụt tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Quỹ "Tương thân tương trợ" đã triển khai hỗ trợ đột xuất cho 385 trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của tổ chức Công đoàn trong những thời điểm NLĐ cần nhất.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, tặng quà cho đoàn viên

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cũng được chú trọng thông qua nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, tư vấn sức khỏe, phong trào "thể dục giữa ca", chương trình "Giờ thứ 9", góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn kết…

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Công đoàn Saigon Co.op đã triển khai hiệu quả 2 công trình trọng điểm gắn với chăm lo NLĐ. Đó là công trình "1.000 sáng kiến - cải tiến vì sự phát triển bền vững" đã ghi nhận 1.243 sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất, cải tiến quy trình và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Công trình "100 Mái ấm Công đoàn Saigon Co.op - Nghĩa tình đồng nghiệp" đã hỗ trợ 54 đoàn viên khó khăn về nhà ở, giúp ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Phát huy kết quả này, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Saigon Co.op tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả 2 công trình, gắn với mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ về Công trình trọng điểm 1.000 công trình chăm lo NLĐ và an sinh xã hội, khẳng định vai trò Công đoàn là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Đồng thời, tiếp tục hướng mạnh hoạt động Công đoàn về cơ sở, trong đó, tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững vàng, đáp ứng yêu cầu mới.