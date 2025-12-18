HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Chăm lo toàn diện, thiết thực

Bài và ảnh: Thanh Yên

Ngày 17-12, Đại hội Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra

Đại hội có sự tham dự của 175 đại biểu, đại diện cho gần 14.000 đoàn viên - lao động đang công tác, làm việc trong toàn hệ thống.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết xuyên suốt quá trình hoạt động, Công đoàn Saigon Co.op luôn giữ vững phương châm lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm. Cụ thể là công tác chăm lo người lao động (NLĐ) được triển khai toàn diện, thiết thực, có chiều sâu. 

Các chương trình chăm lo dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, "Phúc lợi đoàn viên", Quỹ "Tương thân tương trợ" được duy trì và mở rộng, kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp NLĐ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đặc biệt, trong đợt bão, lũ, lụt tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Quỹ "Tương thân tương trợ" đã triển khai hỗ trợ đột xuất cho 385 trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của tổ chức Công đoàn trong những thời điểm NLĐ cần nhất.

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Chăm lo toàn diện, thiết thực - Ảnh 1.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, tặng quà cho đoàn viên

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cũng được chú trọng thông qua nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, tư vấn sức khỏe, phong trào "thể dục giữa ca", chương trình "Giờ thứ 9", góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn kết…

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Công đoàn Saigon Co.op đã triển khai hiệu quả 2 công trình trọng điểm gắn với chăm lo NLĐ. Đó là công trình "1.000 sáng kiến - cải tiến vì sự phát triển bền vững" đã ghi nhận 1.243 sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất, cải tiến quy trình và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Công trình "100 Mái ấm Công đoàn Saigon Co.op - Nghĩa tình đồng nghiệp" đã hỗ trợ 54 đoàn viên khó khăn về nhà ở, giúp ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Phát huy kết quả này, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Saigon Co.op tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả 2 công trình, gắn với mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ về Công trình trọng điểm 1.000 công trình chăm lo NLĐ và an sinh xã hội, khẳng định vai trò Công đoàn là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Đồng thời, tiếp tục hướng mạnh hoạt động Công đoàn về cơ sở, trong đó, tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững vàng, đáp ứng yêu cầu mới. 

Tin liên quan

Gương sáng Công đoàn: Phúc lợi phải sát sườn

Gương sáng Công đoàn: Phúc lợi phải sát sườn

Với chị Trương Tố Hoa, làm Công đoàn là phải hiểu được nguyện vọng của đoàn viên - lao động, từ đó tạo ra những mô hình chăm lo phù hợp

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Thấu hiểu công nhân để đồng hành

Sự chân tình, lắng nghe ý kiến người lao động đã giúp các cán bộ Công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động

GƯƠNG SÁNG CÔNG ĐOÀN: Góp sức để người lao động có cuộc sống tốt hơn

Các cán bộ Công đoàn luôn sẵn sàng nói lên tiếng nói của người lao động, giúp họ từng bước cải thiện cuộc sống

"Tháng Công nhân" mắc bệnh hiểm nghèo tổ chức Công đoàn tư vấn sức khỏe hoạt động văn hóa chăm sóc sức khỏe chuyển đổi số Saigon Co.op
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo