Công đoàn Saigon Co.op: Quyết tâm thực hiện Công trình 1.000 sáng kiến cải tiến

Ngày 17-12, Đại hội Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra với sự tham dự của 175 đại biểu, đại diện cho gần 14.000 đoàn viên, người lao động.

Ban lãnh đạo Saigon Co.op tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn

Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Saigon Co.op là công tác chăm lo người lao động được triển khai toàn diện, thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu.

Các chương trình chăm lo dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, "Phúc lợi đoàn viên", Quỹ "Tương thân tương trợ" được duy trì và mở rộng, kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đặc biệt, Công đoàn Saigon Co.op đã triển khai hiệu quả 2 công trình trọng điểm gắn với chăm lo người lao động.

Cụ thể, công trình "1.000 sáng kiến – cải tiến vì sự phát triển bền vững" đã ghi nhận 1.243 sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất, cải tiến quy trình và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống. Công trình "100 Mái ấm Công đoàn Saigon Co.op – Nghĩa tình đồng nghiệp" đã hỗ trợ 54 đoàn viên khó khăn về nhà ở, giúp ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Công đoàn Saigon Co.op nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội cũng xác định phương hướng, đề ra các chỉ tiêu quan trọng, công trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu tỉ lệ đoàn viên đạt 98% trong các Công đoàn đơn vị trực thuộc; 100% đơn vị tổ chức Hội thi tay nghề, thực hiện tốt phong trào "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo"; thực hiện công trình "1.000 sáng kiến cải tiến vì sự phát triển bền vững" và phát huy hiệu quả Chương trình tương thân, tương trợ chăm lo, hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh nan y, hiểm nghèo, sửa chữa "Mái ấm Công đoàn Saigon Co.op – Nghĩa tình đồng nghiệp"…

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn Saigon Co.op trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, thay mặt ban chấp hành nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Công đoàn Saigon Co.op nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 19 ủy viên, ông Tạ Quang Bắc là Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op.